সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
দুনিয়াজুড়ে ইতিহাস গড়া নির্বাচনি প্রচারণা
নির্বাচনি রাজনীতিতে প্রচারণার থিম বা স্লোগান কেবল একটি বাক্য নয়; এটি প্রার্থীর পরিচয়, রাজনৈতিক দর্শন এবং ভোটারের আবেগকে এক সুতোয় বেঁধে দেয়। একটি সফল নির্বাচনি প্রচারণার থিমে সাধারণত তিনটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়—সরলতা, আবেগী আবেদন এবং সময়ের রাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে গভীর সংযোগ।
মেক্সিকোতে ট্রেন লাইনচ্যুত হয়ে নিহত ১৩
মেক্সিকোতে একটি ট্রেন লাইনচ্যুত হয়ে ১৩ জন নিহত হয়েছে। এছাড়া আহত হয়েছে আরও ৯৮ জন। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, স্থানীয় সময় রোববার (২৮ ডিসেম্বর) মেক্সিকোতে ২৫০ জন যাত্রী বহনকারী একটি ট্রেন আংশিকভাবে লাইনচ্যুত হয়ে যায়। খবর এএফপির।
২০২৫ সালে অস্থিরতার মধ্যেও ভালো করেছে কোন দেশের অর্থনীতি?
২০২৫ সালে অস্থিরতার মধ্যেও ভালো পারফরম্যান্স দেখিয়েছে কয়েকটি দেশের অর্থনীতি। এই বছর বিশ্ব অর্থনীতির জন্য রীতিমতো ভয়াবহ হতে পারতো। গত এপ্রিল মাসে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বাণিজ্যযুদ্ধ শুরু করলে বিনিয়োগকারী ও অর্থনীতিবিদদের বড় ধরনের বৈশ্বিক মন্দার আশঙ্কা তৈরি হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি তুলনামূলকভাবে সামলানো গেছে।
কিমের তত্ত্বাবধানে উ. কোরিয়ার দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ
দূরপাল্লার ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ করেছে উত্তর কোরিয়া। দেশটির সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উনের তত্ত্বাবধানে ক্ষেপণাস্ত্রটি উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, কিম তার দেশের সামরিক বাহিনীকে ‘সীমাহীন এবং টেকসই’ উন্নয়নের আহ্বান জানিয়েছেন। খবর আল জাজিরার।
হাদির হত্যাকারীদের ধরতে ৫৫ লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা শিখ সংগঠনের
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শহীদ শরীফ ওসমান হাদির হত্যাকারীদের শনাক্ত ও গ্রেফতারে সহায়ক তথ্যের জন্য ৫৫ লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংগঠন শিখস ফর জাস্টিস (এসএফজে)। সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে এক বিবৃতিতে এ ঘোষণা দেয় সংগঠনটি।
তুরস্কে আইএসের ‘স্লিপার সেল’ ধ্বংসে অভিযান, পুলিশসহ নিহত ৯
তুরস্কের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে আইএসের ‘স্লিপার সেল’ ধ্বংসে শতাধিক অভিযান চালানো হয়েছে। এ অভিযানে পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে ছয়জন আইএসআইএল (আইএস) সন্ত্রাসী এবং তিনজন পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছে। তুরস্কের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
অবরুদ্ধ তাইওয়ান, ব্যাপক আকারে সামরিক মহড়া চালাচ্ছে চীন
তাইওয়ান ঘিরে ‘জাস্টিস মিশন ২০২৫’ নামে ব্যাপক আকারে লাইভ-ফায়ার সামরিক মহড়া শুরু করেছে চীন। এতে প্রধান বন্দর অবরোধ, সমুদ্রের লক্ষ্যবস্তুতে হামলা এবং আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ প্রতিহতের অনুশীলন করা হচ্ছে। তাইওয়ানের বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির প্রতি কঠোর সতর্কবার্তা দিতে এ মহড়া চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছে বেইজিং।
চেয়েছিলেন ৫০ বছরের ‘নিরাপত্তা ’, মিলেছে ১৫
ইউক্রেনে চলমান যুদ্ধ অবসানে কূটনৈতিক তৎপরতা নতুন করে জোরদার হওয়ার মধ্যেই নতুন বার্তা দিলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রস্তাবিত শান্তি পরিকল্পনায় ইউক্রেনের জন্য ১৫ বছরের মার্কিন ‘নিরাপত্তা ’ নিশ্চয়তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
সিরিয়ায় নতুন মুদ্রা চালুর ঘোষণা
সিরিয়ায় নতুন মুদ্রা চালুর লক্ষ্যে নির্বাহী নির্দেশনা জারি করেছে দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক। রোববার (২৮ ডিসেম্বর) এই মুদ্রা সংস্কারের আওতায় সিরীয় পাউন্ড থেকে দুটি শূন্য বাদ দেওয়া হবে। পাশাপাশি ৯০ দিনের জন্য পুরোনো ও নতুন মুদ্রা একসঙ্গে চলবে বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।
অবৈধ পথে স্পেন যেতে প্রাণ গেছে তিন হাজারের বেশি মানুষের
নিরাপত্তা আর আধুনিক জীবনের আশায় অবৈধ পথে স্পেনে প্রবেশ করতে গিয়ে ২০২৫ সালে অন্তত তিন হাজার ৯০ জন অভিবাসন প্রত্যাশীর মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ৪৩৭ শিশু এবং ১৯২ নারী জন নারী অন্তর্ভুক্ত।
কেএম