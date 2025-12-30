‘খুব দ্রুত’ গাজার দ্বিতীয় ধাপের যুদ্ধবিরতির আশায় ট্রাম্প

‘খুব দ্রুত’ গাজার দ্বিতীয় ধাপের যুদ্ধবিরতির আশায় ট্রাম্প
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, তিনি গাজা শান্তি পরিকল্পনার দ্বিতীয় ধাপে ‘খুব দ্রুত’ পৌঁছানোর বিষয়ে আশাবাদী। একই সঙ্গে তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, হামাস যদি শিগগির নিরস্ত্র না হয় তবে তাদের ‘নারকীয় মূল্য দিতে হবে’।
মার্কিন প্রেসিডেন্টের ২০-দফা শান্তি পরিকল্পনায় হামাসকে নিরস্ত্র করার কথা বলা হয়েছে। সোমবার ফ্লোরিডায় ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে আলোচনার সময় এমন মন্তব্য করেন ট্রাম্প।
বৈঠকের পর নেতানিয়াহুর সঙ্গে এক সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প বলেন, গাজায় তাদের সামরিক বাহিনীর অব্যাহত হামলার পরেও ইসরায়েল তাদের ‘পরিকল্পনা শতভাগ পূরণ করেছে’।
প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আরও বলেন, তার দেশ ইরানের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র বা পারমাণবিক অস্ত্র কর্মসূচি পুনর্নির্মাণ পুনরায় শুরু করার ক্ষেত্রে ইরানের ওপর আরেকটি বড় হামলা সমর্থন করতে পারে।
ট্রাম্পের হুমকির জবাবে ইরানের সর্বোচ্চ নেতার শীর্ষ রাজনৈতিক উপদেষ্টা আলী শামখানি সামাজিক মাধ্যম এক্সে এক পোস্টে বলেছেন, ইরানের প্রতি যেকোনো আগ্রাসনের ‘তাৎক্ষণিক কঠোর জবাব’ দেওয়া হবে।
হামাস এবং ইসরায়েলের শান্তি পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্যায় কত দ্রুত এগিয়ে যাওয়া উচিত সে বিষয়ে জানতে চাইলে ট্রাম্প বলেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। তবে নিরস্ত্রীকরণ করতে হবে।
হামাস সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, যেমনটা তারা করতে রাজি হয়েছিল সে অনুযায়ী যদি তারা নিরস্ত্রীকরণ না করে তাহলে তাদেরকে নারকীয় পরিণতি ভোগ করতে হবে।
তাদের খুব অল্প সময়ের মধ্যে নিরস্ত্রীকরণ করতে হবে বলে উল্লেখ করেন ট্রাম্প। একই সঙ্গে ট্রাম্প আরও বলেন গাজায় পুনর্গঠন ‘খুব শিগগির শুরু হতে পারে।
এর আগে গত অক্টোবরে গাজায় প্রথম দফার শান্তি পরিকল্পনা কার্যকর হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের অধীনে হামাসকে নিরস্ত্রীকরণ কো হবে এবং ইসরায়েলি সৈন্য প্রত্যাহার করা হবে। এরপর গাজার পুনর্গঠন শুরু হবে।
