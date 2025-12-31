সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
নতুন বছরকে প্রথম স্বাগত জানালো যেসব দেশ
নতুন বছর ২০২৬ সালকে বিশ্বের বুকে প্রথম স্বাগত জানিয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরীয় কয়েকটি দেশ। আন্তর্জাতিক সময়মান (ইউটিসি) অনুযায়ী সবার আগে রাত ১২টায় নতুন বছরে প্রবেশ করে কিরিবাতির লাইন আইল্যান্ডস। এই অঞ্চলের মানুষ আতশবাজি, ঐতিহ্যবাহী নৃত্য ও সাংস্কৃতিক আয়োজনের মধ্য দিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানায়।
বেলারুশে পারমাণবিক অস্ত্র বহনে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করলো রাশিয়া
রাশিয়া তার মিত্র বেলারুশে পারমাণবিক অস্ত্র বহনে সক্ষম মধ্যম পাল্লার হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করেছে। মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এই তথ্য জানায়। তবে ঠিক কতগুলো ক্ষেপণাস্ত্র সক্রিয় করা হয়েছে ও সেগুলো ঠিক কোথায় মোতায়েন করা হয়েছে, তার স্পষ্ট বিবরণ প্রকাশ করেনি রাশিয়া।
ভারতের এক কূটনীতিকের সঙ্গে গোপনে বৈঠক হয় ডা. শফিকুর রহমানের
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ভোটের পর একটি জাতীয় সরকারে যোগ দিতে আগ্রহী বলে জানিয়েছেন দলটির প্রধান ডা. শফিকুর রহমান। চলতি বছরের শুরুতে ভারতের এক কূটনীতিকের সঙ্গে গোপনে বৈঠক হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। ভারতীয় ওই কর্মকর্তাই বৈঠকটি গোপন রাখতে অনুরোধ করেছিলেন।
ঢাকায় পাকিস্তানের স্পিকার-ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাক্ষাৎ
ঢাকায় সাক্ষাৎ করেছেন পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের স্পিকার আয়াজ সাদিক ও ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর। বুধবারের (৩১ ডিসেম্বর) এই সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারকে চলতি বছরের মে মাসে সামরিক সংঘাতের পর দুই দেশের শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রথম সরাসরি যোগাযোগ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।
মিয়ানমারে ‘প্রহসনের’ নির্বাচন, ৫০% এর বেশি ভোট পড়ার দাবি জান্তার
মিয়ানমারের সামরিক জান্তা জানিয়েছে, দেশটিতে তাদের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের প্রথম ধাপে যোগ্য ভোটারদের মধ্যে ভোটার উপস্থিতি ৫০ শতাংশের বেশি ছিল।
গাজায় কাজ করা ডজনখানেক সহায়তা সংস্থাকে নিষিদ্ধ করছে ইসরায়েল
গাজায় কাজ করা ডজনখানেক মানবিক সহায়তা সংস্থার কার্যক্রম আগামী ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে বন্ধ করে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে ইসরায়েল। দেশটির অভিযোগ, এসব সংস্থা নতুন কঠোর নিবন্ধন ও নিরাপত্তা শর্ত পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। নতুন শর্ত অনুযায়ী, গাজায় কর্মরত ফিলিস্তিনি ও আন্তর্জাতিক কর্মীদের ব্যক্তিগত তথ্য ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিতে হতো।
অর্থনৈতিক সংকট নিয়ে গভীর অসন্তোষ, ইরানে ছড়িয়ে পড়ছে বিক্ষোভ
ইরানের সরকার বিক্ষোভকারীদের দাবিদাওয়া ধৈর্যের সঙ্গে শোনার অঙ্গীকার করেছে। মুদ্রার ব্যাপক অবমূল্যায়ন ও ভয়াবহ অর্থনৈতিক পরিস্থিতির জেরে শুরু হওয়া এই বিক্ষোভ তেহরান থেকে দেশের আরও কয়েকটি শহরে ছড়িয়ে পড়েছে।
খালেদা জিয়াকে ভোলেননি জন্মভিটা জলপাইগুড়ির মানুষ
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলায়ও শোকের ছায়া নেমে এসেছে। কারণ সেখানেই জন্ম হয়েছিল খালেদা জিয়ার। সেখানের মানুষের কাছে তিনি পুতুল নামে পরিচিত ছিলেন।
ভারতের ‘সবচেয়ে পরিষ্কার’ শহরে লাইনের পানি পানে মৃত ৫, অসুস্থ হাজারের বেশি
ভারতের ‘সবচেয়ে পরিষ্কার শহর’ হিসেবে টানা আটবার পুরস্কার পাওয়া মধ্য প্রদেশের ইন্দোর শহরে সরকারি পাইপলাইনে সরবরাহ করা দূষিত পানি পান করে অন্তত পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। একই ঘটনায় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এক হাজারের বেশি মানুষ। মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা এ তথ্য জানিয়েছেন।
সোনার দামে রেকর্ড, গহনা ছেড়ে বার-কয়েনে ঝুঁকছেন ক্রেতারা
সোনার দাম ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছানোয় বদলে যাচ্ছে ক্রেতাদের অভ্যাস। ভারতে উৎসব এলেই গহনা কেনা ছিল দীর্ঘদিনের রেওয়াজ, সেখানে এখন অনেকেই ঝুঁকছেন সোনার বার ও কয়েনের দিকে।
এমএসএম/জেআইএম