কোরআন ছুঁয়ে নিউইয়র্কের মেয়র হিসেবে শপথ নিলেন মামদানি

কোরআন ছুঁয়ে নিউইয়র্কের মেয়র হিসেবে শপথ নিলেন মামদানি
পবিত্র কোরআন শরীফ ছুঁয়ে নিউইয়র্কের মেয়র হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন জোহরান মামদানি। বৃহস্পতিবার জোহরান মামদানি প্রথম নিউইয়র্ক সিটির মেয়র হিসেবে কুরআন শরীফ হাতে শপথ গ্রহণ করলেন। খবর আল জাজিরার।
যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম মহানগরীর প্রথম মুসলিম এবং দক্ষিণ এশীয় মেয়র মামদানি তার দাদার কুরআন শরীফ হাতে টাইমস স্কয়ারের নিচে একটি অব্যবহৃত সাবওয়ে স্টেশনে শপথ গ্রহণ করেন।
৮০ লাখ মানুষের শহর নিউইয়র্কে কেউ আশা নিয়ে, কেউ শঙ্কা নিয়ে তাকিয়ে আছেন এই ‘ক্যারিশম্যাটিক’ নেতার দিকে, যাকে অনেকেই ভবিষ্যৎ নিউইয়র্কের জন্য ‘ব্যবস্থা ভাঙার’ মেয়র হিসেবে দেখছেন।
৩৪ বছর বয়সী এই সাবেক আইনপ্রণেতা নির্বাচনী প্রচারে বাসা ভাড়া কমানো, বিনামূল্যে বাস ও শিশু পরিচর্যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। জীবনযাত্রার ব্যয় কমানোর প্রতিশ্রুতিকে কেন্দ্র করেই তিনি তার প্রচার গড়ে তোলেন, যা অনেকের মতে আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে সারা দেশের ডেমোক্র্যাট পার্টির জন্যও একটি সম্ভাব্য পথনির্দেশ।
মামদানি অনুপ্রাণিত করেছেন রেকর্ডসংখ্যক ভোটারকে। তাকে ২০ লাখেরও বেশি মানুষ ভোট দিয়েছেন এবং তিনি ৫০ শতাংশ পেয়েছেন, যা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা অ্যান্ড্রু কুমোর চেয়ে প্রায় ১০ পয়েন্ট বেশি এবং রিপাবলিকান কার্টিস স্লিওয়ার তুলনায় অনেক এগিয়ে।
উগান্ডায় জন্ম নেওয়া মামদানি অভিবাসনসহ নানা ইস্যুতে ট্রাম্পের তীব্র সমালোচনা করেছেন। হোয়াইট হাউজে উষ্ণ বৈঠকের পরও তিনি বলেছেন, প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তার মতপার্থক্য বহু বিষয়ে।
তবে অঙ্গরাজ্যের অ্যাটর্নি জেনারেলের মাধ্যমে শপথ নেওয়া মামদানির রাজনৈতিক মিত্রতার দিকটিই বেশি তুলে ধরেন। ২০১৪ সালে বিল ডি ব্লাসিও যাকে মামদানি তার জীবদ্দশায় নিউইয়র্কের সেরা মেয়র মনে করেন-নিজের প্রথম মেয়াদের শুরুতে তৎকালীন অ্যাটর্নি জেনারেল এরিক শ্নাইডারম্যানের মাধ্যমে ব্যক্তিগতভাবে শপথ নিয়েছিলেন।
