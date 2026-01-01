প্রবাসী কর্মীদের জন্য নিয়ম কঠোর করলো ওমান

প্রবাসী কর্মীদের জন্য নিয়ম কঠোর করলো ওমান
প্রবাসী কর্মীদের জন্য প্রবেশ নীতি আরও কঠোর করেছে ওমান। দেশটির পেশাগত স্বীকৃতি ব্যবস্থার আওতায় এখন প্রবাসী কর্মীদের ওমানে প্রবেশের আগে তাদের শিক্ষাগত ও পেশাগত যোগ্যতা যাচাই বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। একই সঙ্গে ভুয়া সনদ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির হুঁশিয়ারিও দিয়েছে সরকার।
ওমানের শ্রম মন্ত্রণালয়ের পেশাগত মান বিভাগের পরিচালক জাহের বিন আবদুল্লাহ আল শেখ বলেন, এসব পদক্ষেপের লক্ষ্য হলো শ্রমবাজার নিয়ন্ত্রণ, ভুয়া সনদ জালিয়াতি রোধ এবং গুরুত্বপূর্ণ খাতে কর্মীদের মান উন্নত করা।
নতুন নিয়ম অনুযায়ী, প্রকৌশল, লজিস্টিকস ও হিসাবরক্ষণসহ নিয়ন্ত্রিত পেশায় কাজ করতে ইচ্ছুক প্রবাসীদের ওমানে প্রবেশের আগে স্বীকৃত খাতভিত্তিক দক্ষতা ইউনিটের মাধ্যমে তাদের যোগ্যতা যাচাই ও অনুমোদন নিতে হবে। যাচাই সম্পন্ন হওয়ার পরই লাইসেন্স দেওয়া হবে এবং লাইসেন্স অনুমোদিত হলে তবেই প্রবেশ অনুমতি দেওয়া হবে।
শ্রম মন্ত্রণালয় জানায়, তারা পেশাগত শ্রেণিবিন্যাস সনদ ও কর্মের লাইসেন্স জাল করার একাধিক ঘটনা শনাক্ত করেছে। এ ধরনের কাজকে ওমানি আইনের স্পষ্ট লঙ্ঘন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় জোর দিয়ে বলেছে, কর্মী ও নিয়োগকর্তা—উভয়ের দায়িত্ব হলো কেবল অনুমোদিত সংস্থা থেকেই লাইসেন্স সংগ্রহ করা এবং সেগুলোর সত্যতা যাচাই করা।
নিয়ম ভাঙলে জরিমানা, লাইসেন্স বাতিল, দেশ থেকে বহিষ্কার এবং আদালতে মামলার মুখোমুখি হতে হতে পারে। এছাড়া, যারা এসব অনিয়মে সহায়তা করবে বা চোখ বন্ধ করে থাকবে, সেই নিয়োগকর্তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এই সংস্কারগুলো ওমানের শ্রমবাজারে পেশাগত মান উন্নয়ন, নিয়োগকর্তাদের সুরক্ষা, স্বচ্ছতা জোরদার এবং স্থানীয় কর্মসংস্থান বাড়ানোর বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ। এর ফলে যাচাই প্রযুক্তি, নীতিমালা অনুসরণ ব্যবস্থা এবং স্বীকৃত প্রশিক্ষণ সেবার চাহিদাও বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
সূত্র: গাল্ফ নিউজ
