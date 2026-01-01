আন্তর্জাতিক সমুদ্রসীমায় আবারও মার্কিন বিমান হামলা, নিহত ৮

আন্তর্জাতিক সমুদ্রসীমায় আবারও মার্কিন বিমান হামলা, নিহত ৮
তথাকথিত মাদকবিরোধী অভিযানের নামে আন্তর্জাতিক সমুদ্রসীমায় থাকা মাছ ধরার নৌকায় হামলা চালিয়ে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। গত দু’দিনে মার্কিন সামরিক বাহিনীর বিমান হামলায় অন্তত ৮ জন নিহত হয়েছে। মাদকচক্র প্রতিরোধের অংশ হিসেবে এসব অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছে মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষ।
মার্কিন সাউদার্ন কমান্ড জানিয়েছে, বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) দুটি জাহাজে হামলা চালানো হয়েছে। এসব নৌকা নির্দিষ্ট সন্ত্রাসী সংগঠনের নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং এতে পাঁচজন নিহত হয়েছেন। এর আগের দিন আরও তিনটি নৌকায় নিয়ে হামলা চালানো হয়। এতে তিনজন নিহত হয়েছে।
এসব হামলার সুনির্দিষ্ট স্থান এখনো প্রকাশ করা হয়নি। তবে সামরিক সূত্রে বলা হয়েছে, এসব হামলা আন্তর্জাতিক জলসীমায় ঘটেছে। এ দুটি বিমান হামলা ছাড়াও এই সপ্তাহে পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে একটি নৌকায় চালানো হামলায় দুইজন নিহত হয়েছিল। তিন দিনের এই অভিযানে মোট ১০ জন নিহত ও ছয়টি নৌকা ধ্বংস হয়েছে।
মার্কিন প্রশাসন জানিয়েছে, এসব হামলার মূল উদ্দেশ্য হলো যুক্তরাষ্ট্রে মাদক প্রবাহ বন্ধ করা।
উল্লেখ্য, সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া মার্কিন অভিযানে এখন পর্যন্ত অন্তত ৩৬টি নৌকা লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে। এসব বিমান হামলায় কমপক্ষে ১১৫ জন নিহত হয়েছেন।
সূত্র : সিএনএন
কেএম