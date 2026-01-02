মেয়েকে নিয়ে জনসমক্ষে কিম, পারিবারিক সমাধিসৌধ সফরের ছবি প্রকাশ

মেয়েকে নিয়ে জনসমক্ষে কিম, পারিবারিক সমাধিসৌধ সফরের ছবি প্রকাশ
উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উনের সঙ্গে প্রথমবারের মতো পারিবারিক সমাধিসৌধে দেখা গেছে দেশটির ভবিষ্যৎ উত্তরসূরি কিম জু আয়েকে। পিয়ংইয়ংয়ের কুমসুসান সমাধিসৌধে বাবা কিমের সঙ্গে প্রকাশ্যে উপস্থিত ছিলেন কিম জু। উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম প্রকাশিত ছবিতে দেখা যায়, তিনি বাবা কিম জং উন ও মা রি সল জুর সঙ্গে সেখানে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন।
শুক্রবার (২ জানুয়ারি) কোরিয়ান সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সি (কেসিএনএ) প্রকাশিত ছবিতে পরিবারটিকে কিম জং উনের বাবা কিম জং ইল ও পিতামহ, উত্তর কোরিয়ার প্রতিষ্ঠাতা কিম ইল সুংয়ের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানাতে দেখা যায়।
গত তিন বছরে জু আয়ের উপস্থিতি রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে ক্রমেই বেড়েছে। এর ফলে দক্ষিণ কোরিয়ার গোয়েন্দা সংস্থা ও বিশ্লেষকদের ধারণা, উত্তর কোরিয়ার চতুর্থ প্রজন্মের নেতা হিসেবে কিমের মেয়েকে ধীরে ধীরে সামনে আনা হচ্ছে।
ছবিতে দেখা যায়, ১ জানুয়ারির এ সফরে জু আয়ে তার বাবা-মা ও শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে কুমসুসান প্যালেস অব দ্য সান-এর মূল হলে অবস্থান করেন। এ সময় জু তার বাবা-মায়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।
২০২২ সালে প্রথমবারের মতো জু আয়ের পরিচয় প্রকাশ্যে আসে। ওই সময় তিনি বাবার সঙ্গে একটি আন্তর্মহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ধারণা করা হয়, তার জন্ম ২০১০-এর দশকের শুরুর দিকে। চলতি বছরের নববর্ষ উদযাপনেও তাকে দেখা গেছে। এর আগে সেপ্টেম্বর মাসে তিনি বাবার সঙ্গে বেইজিং সফরের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো বিদেশ সফরে যান।
২০২২ সালের আগে জু আয়ের অস্তিত্ব কেবল পরোক্ষভাবে জানা গিয়েছিল। সাবেক এনবিএ খেলোয়াড় ডেনিস রডম্যান ২০১৩ সালে উত্তর কোরিয়া সফরের পর তার কথা উল্লেখ করেছিলেন।
উত্তর কোরিয়ায় কখনোই আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তরসূরির নাম ঘোষণা করা হয় না। তবে জনসমক্ষে উপস্থিতি বাড়ানো ও দায়িত্ব বিস্তারের মাধ্যমে ধীরে ধীরে ক্ষমতা হস্তান্তরের ইঙ্গিত দেওয়া হয়।
এদিকে কিম জং উন ক্ষেপণাস্ত্র ও গোলাবারুদ উৎপাদন আরও বাড়ানোর অঙ্গীকার করেছেন। যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে পারমাণবিক সাবমেরিন তৈরির ঘোষণা দেবার পর নিজেদের নির্মাণাধীন পারমাণবিক সাবমেরিনের ছবি প্রকাশ করে উত্তর কোরিয়া।
সূত্র: আল-জাজিরা
কেএম