লেবাননে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীদের ওপর দুই দফায় ইসরায়েলি হামলা

লেবাননে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীদের ওপর দুই দফায় ইসরায়েলি হামলা
লেবাননে নিযুক্ত জাতিসংঘের অন্তর্বর্তী শান্তিরক্ষা বাহিনীর (ইউনিফিল) ওপর দুই দফায় গুলি চালিয়েছে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী। শুক্রবার (২ জানুয়ারি) দক্ষিণ লেবাননের কফর শৌবা এলাকায় টহলরত শান্তিরক্ষীদের লক্ষ্য করে মেশিনগান থেকে গুলি ছোড়া হয়। ইসরায়েলের নিয়ন্ত্রণাধীন ব্লু লাইন-এর দক্ষিণ ভাগ থেকে এ হামলা চালানো হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে ইউনিফিল।
সংস্থাটি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে , শুক্রবার (২ জানুয়ারি) কফর শৌবা এলাকায় টহলরত শান্তিরক্ষীদের ওপর অন্তত ১৫ রাউন্ড গুলি ছোড়া হয়। এ হামলা শান্তিরক্ষীদের অবস্থান থেকে সর্বোচ্চ ৫০ মিটার দূরে আঘাত হানে। সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী টহল কার্যক্রম শুরুর আগেই সংশ্লিষ্ট এলাকায় শান্তিরক্ষীদের উপস্থিতির বিষয়টি ইসরায়েলি সেনাবাহিনীকে জানানো হয়েছিল।
সংস্থাটি আরও জানিয়েছে, প্রথম হামলার ২০ মিনিটের মধ্যে একই এলাকায় আরেকটি টহল দলের ওপর মেশিনগান থেকে প্রায় ১০০ রাউন্ড গুলি ছোড়া হয়।
তবে সংস্থাটির তথ্য মতে, উভয় ঘটনায় কোনো ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহত হয়নি। ঘটনা ঘটেনি। দুই ক্ষেত্রেই গুলিবর্ষণ হয়েছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর ব্লু লাইন-এর দক্ষিণে অবস্থিত একটি সামরিক অবস্থান থেকে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সংস্থাটি সংশ্লিষ্ট যোগাযোগ চ্যানেলের মাধ্যমে ‘ফায়ার বন্ধ’ করার অনুরোধ জানিয়েছে।
সম্প্রতি এ ধরনের ঘটনা ঘন ঘন ঘটছে এবং এটি একটি উদ্বেগজনক প্রবণতায় পরিণত হয়েছে বলে সতর্ক করেছে ইউনিফিল। শান্তিরক্ষীদের ওপর বা তাদের আশপাশে হামলা জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব ১৭০১-এর গুরুতর লঙ্ঘন।
সংস্থাটি ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর প্রতি শান্তিরক্ষীদের বিরুদ্ধে বা তাদের নিকটে আগ্রাসী আচরণ ও হামলা বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে। এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনো মন্তব্য ইসরায়েলি সেনাবাহিনী।
উল্লেখ্য, দক্ষিণ লেবাননে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীর টহল দলগুলো প্রায়ই ইসরায়েলি সেনাদের বিভিন্ন ধরনের সহিংস আচরণের মুখে পড়ে। এসবের মধ্যে লেজার টার্গেটিং ও সতর্কতামূলক গুলিবর্ষণের ঘটনাও রয়েছে। জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের মুখপাত্র স্টেফান দুজারিক এসব ঘটনাকে আগে ‘চরম বিপজ্জনক’ বলে আখ্যা দিয়েছেন।
২০২৪ সালের নভেম্বর থেকে লেবাননে যুদ্ধবিরতি কার্যকর রয়েছে। এর আগে গাজায় ইসরায়েলের হামলার প্রেক্ষাপটে লেবাননে আক্রমণ চালায় ইসরায়েল। এক বছরের বেশি সময় ধরে চলা বিভিন্ন হামলায় লেবাননে চার হাজারের বেশি মানুষ নিহত এবং ১৭ হাজারের বেশি আহত হন।
লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পরও ইসরায়েলি হামলায় অন্তত ৩৩৫ জন নিহত এবং ৯৭৩ জন আহত হয়েছেন।
চুক্তি অনুযায়ী ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে ইসরায়েলি সেনাদের দক্ষিণ লেবানন থেকে পুরোপুরি সরে যাওয়ার কথা থাকলেও তারা আংশিকভাবে প্রত্যাহার করে। এখনও সীমান্তবর্তী পাঁচটি সামরিক চৌকিতে সেনা উপস্থিতি বজায় রেখেছে ইসরায়েল।
সূত্র : আনাদোলু এজেন্সি
