সিরিয়ায় যৌথ হামলা চালালো ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য

প্রকাশিত: ০৮:৪৮ পিএম, ০৪ জানুয়ারি ২০২৬
সিরিয়া, ছবি: এএফপি (ফাইল)

সিরিয়ায় ইসলামিক স্টেট (আইএস) গোষ্ঠীর পুনরুত্থান ঠেকাতে ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য যৌথভাবে বিমান হামলা চালিয়েছে বলে রোববার (৪ জানুয়ারি) জানিয়েছে দুই দেশ।

ফ্রান্স জানিয়েছে, এই হামলা ছিল যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক সামরিক অভিযান অপারেশন ইনহেরেন্ট রিজলভ-এর অংশ। এই অভিযানের আওতায় ইরাক, সিরিয়া এবং লিবিয়ায় আইএসের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।

ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, শনিবার রাতে ফ্রান্সের সঙ্গে সমন্বয় করে সিরিয়ায় একটি ভূগর্ভস্থ স্থাপনায় হামলা চালানো হয়, যেটি আইএস অস্ত্র মজুদের জন্য ব্যবহার করছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এক বিবৃতিতে মন্ত্রণালয় জানায়, ফ্রান্সের সঙ্গে যৌথ অভিযানে রয়্যাল এয়ার ফোর্সের বিমানগুলো দায়েশের বিরুদ্ধে সফল হামলা সম্পন্ন করেছে। এখানে দায়েশ শব্দটি আইএস-এর আরবি সংক্ষিপ্ত নাম।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, এই স্থাপনাটি দায়েশের দখলে ছিল এবং সম্ভবত অস্ত্র ও বিস্ফোরক সংরক্ষণের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছিল। স্থাপনাটির আশপাশে কোনো বেসামরিক বসতি নেই।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, প্রাচীন নগর পালমিরার উত্তরে চালানো এই বোমা হামলায় বেসামরিকদের কোনো ঝুঁকিতে পড়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি।

ফরাসি সশস্ত্র বাহিনী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক বিবৃতিতে জানায়, অপারেশন ইনহেরেন্ট রিজলভের অংশ হিসেবে দুই ন্যাটো মিত্র দেশ সন্ত্রাসী সংগঠন ইসলামিক স্টেটের অবস্থান লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, দায়েশের পুনরুত্থান ঠেকানো এই অঞ্চলের নিরাপত্তার জন্য একটি বড় বিষয়।

২০১৯ সালে সিরিয়ায় আইএসকে ভূখণ্ডগতভাবে পরাজিত করা হলেও সংগঠনটি এখনও দেশটির বিস্তীর্ণ মরুভূমি এলাকায় উপস্থিতি বজায় রেখেছে।

সাবেক প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদকে এক বছরেরও কিছু বেশি সময় আগে ক্ষমতাচ্যুত করার পর বর্তমান প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল-শারা, যিনি নিজেও একসময় জিহাদি ছিলেন, সিরিয়ায় নিরাপত্তা জোরদারের চেষ্টা চালাচ্ছেন। এই প্রেক্ষাপটে আইএসকে আবার শক্তিশালী হয়ে ওঠা থেকে ঠেকানো আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের একটি বড় অগ্রাধিকার।

ইউনেস্কো ঘোষিত প্রাচীন নিদর্শনের শহর পালমিরা একসময় জিহাদি যোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল।

গত মাসে ওয়াশিংটন জানায়, পালমিরায় এক আইএস বন্দুকধারীর হামলায় দুইজন মার্কিন সেনা ও একজন মার্কিন বেসামরিক নাগরিক নিহত হন।

এর প্রতিক্রিয়ায় মার্কিন বাহিনী সিরিয়ায় আইএসের বহু লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালায় বলে জানানো হয়।

সূত্র: এএফপি

