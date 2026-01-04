সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৪ জানুয়ারি ২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৪ জানুয়ারি ২০২৬
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
ট্রাম্পের আপত্তি, ভেনেজুয়েলার শাসক হতে পারছেন না নোবেলজয়ী মাচাদো!
ভেনেজুয়েলায় শাসক বদলের ক্ষেত্রে নোবেল শান্তি পুরস্কারজয়ী বিরোধীদলীয় নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদোর সঙ্গে কাজ করার সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শনিবার (৩ জানুয়ারি) এক সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প বলেন, মারিয়া কোরিনা মাচাদো ‘ভদ্র ও ভালো মানুষ’ হলেও ভেনেজুয়েলার ভেতরে তার যথেষ্ট সমর্থন ও গ্রহণযোগ্যতা নেই।
সাড়ে ৪ ঘণ্টার অভিযানে যেভাবে মাদুরোকে তুলে আনলো যুক্তরাষ্ট্র
ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ও তার স্ত্রীকে বন্দি করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র যে অভিযান চালিয়েছে, সেটি ছিল সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম জটিল ও গোপন সামরিক অভিযান। মার্কিন সেনাবাহিনীর অভিজাত ইউনিট ডেল্টা ফোর্স মাদুরোর নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রের হুবহু একটি নকল কাঠামো তৈরি করে সেখানে অনুশীলন চালায়। কীভাবে সুরক্ষিত ও শক্তিশালী ওই ভবনে প্রবেশ করা হবে, তার প্রতিটি ধাপ ছিল পূর্বপরিকল্পিত।
ভেনেজুয়েলায় যুক্তরাষ্ট্রের হামলা আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন: মামদানি
ভেনেজুয়েলায় যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক হামলা এবং প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে বন্দি করার ঘটনাকে সরাসরি ‘আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন’ বলে মন্তব্য করেছেন নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি। তিনি আর জানিয়েছেন, ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ও তার স্ত্রীকে আটক করে নিউইয়র্কে ফেডারেল হেফাজতে নেওয়ার পরিকল্পনা সম্পর্কে তাকে জানানো হয়েছে।
ভেনেজুয়েলায় যুক্তরাষ্ট্রের হামলায় ৪০ জন নিহত: রিপোর্ট
ভেনেজুয়েলায় যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অভিযানে কমপক্ষে ৪০ জন নিহত হয়েছে। দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ভেনেজুয়েলার কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দিয়ে নিউ ইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে, নিহতদের মধ্যে বেসামরিক নাগরিক এবং সামরিক সদস্য রয়েছেন।
মাদুরোর কাছেই ছিলেন ‘মীর জাফর’, সিআইএকে দিচ্ছিলেন সব তথ্য
ভেনেজুয়েলায় হামলা চালিয়ে প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ও তার স্ত্রীকে তুলে নিয়ে গেছে যুক্তরাষ্ট্র। দুর্গের মতো সুরক্ষিত বাসভবন থেকে তাকে যেভাবে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বন্দি করা হয়, তাতে অবাক হয়েছেন অনেকেই। বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, মার্কিন বাহিনীর এই অভিযান এত সহজ হয়ে যায় মূলত একজন বিশ্বাসঘাতকের কারণে।
৩৪ বছর পর পশ্চিমবঙ্গে বিশ্ব ইজতেমার আয়োজন
দীর্ঘ ৩৪ বছর পর পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে শুরু হচ্ছে ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের বিশ্ব ইজতেমা অর্থাৎ বিশেষ ইসলামিক সম্মেলন। পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার ধনেখালি বিধানসভার অন্তর্গত পুইনান গ্রামে আয়োজিত হয়েছে এই ইজতেমার। প্রায় ৬০ বর্গ কিলোমিটার জায়গা জুড়ে হচ্ছে এই ধর্মীয় সম্মেলন। তাবলিগ জামাতের উদ্যোগে ২ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া বিশ্ব ইজতেমা চলবে আগামী ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত।
মাদুরোর স্ত্রীকেও কেন ধরে নিয়ে গেলো যুক্তরাষ্ট্র?
মাদুরোর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেস ভেনেজুয়েলার রাজনীতিতে কেবল ‘ফার্স্ট লেডি’ নন; বরং তিন দশকের বেশি সময় ধরে তিনি মাদুরোর রাজনৈতিক সঙ্গী ও পরামর্শক। চাভিসমো নামে পরিচিত সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ভাষায় তাকে ‘ফার্স্ট কমব্যাট্যান্ট’ বলা হয়। বিশ্লেষকদের মতে, এই দীর্ঘ রাজনৈতিক ভূমিকা ও প্রভাবই তাকে যুক্তরাষ্ট্রের অভিযানের অন্যতম লক্ষ্যবস্তু করেছে।
যে কারণে ভেনেজুয়েলাকে লক্ষ্যবস্তু করেছেন ট্রাম্প
যুক্তরাষ্ট্রের হাতে বন্দি নিকোলাস মাদুরো জোর দিয়ে বলেছেন যে তিনি কোনো কার্টেলের নেতা নন। তিনি পাল্টা অভিযোগ করেছেন, তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে ও ভেনেজুয়েলার বিশাল তেলসম্পদ দখল করতে যুক্তরাষ্ট্র ‘মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ’কে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করছে।
সিরিয়ায় যৌথ হামলা চালালো ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য
সিরিয়ায় ইসলামিক স্টেট (আইএস) গোষ্ঠীর পুনরুত্থান ঠেকাতে ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য যৌথভাবে বিমান হামলা চালিয়েছে বলে রোববার (৪ জানুয়ারি) জানিয়েছে দুই দেশ। ফ্রান্স জানিয়েছে, এই হামলা ছিল যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক সামরিক অভিযান অপারেশন ইনহেরেন্ট রিজলভ-এর অংশ। এই অভিযানের আওতায় ইরাক, সিরিয়া এবং লিবিয়ায় আইএসের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।
ভেনেজুয়েলায় অভিযান চালানো মার্কিন ডেল্টা ফোর্স কেন এত দুর্ধর্ষ
পেন্টাগনের নথিতে এদের নাম ‘ফার্স্ট স্পেশাল ফোর্সেস অপারেশনাল ডিটাচমেন্ট-ডেল্টা’ (ফার্স্ট এসএফওডি-ডি)। তবে বিশ্বজুড়ে এরা ডেল্টা ফোর্স বা ‘দ্য ইউনিট’ নামেই পরিচিত। ১৯৭৭ সালে কর্নেল চার্লস বেকউইথ এই বাহিনী গঠন করেন। এদের প্রধান কাজ হলো সন্ত্রাসবাদ দমন, জিম্মি উদ্ধার ও উচ্চপদস্থ শত্রুকে বন্দি করা। পেন্টাগন কখনোই ডেল্টা ফোর্সের সদস্যদের তালিকা প্রকাশ করে না। এমনকি, অভিযানে যাওয়ার সময়ও তারা কোনো ইউনিফর্ম বা পরিচয়পত্র বহন করে না।
এসএএইচ