জেলেনস্কির নির্দেশে ইউক্রেনের গোয়েন্দা প্রধানকে অপসারণ

জেলেনস্কির নির্দেশে ইউক্রেনের গোয়েন্দা প্রধানকে অপসারণ
ইউক্রেনের নিরাপত্তা পুনর্গঠনের অংশ হিসেবে দেশটিতে বড় ধরনের রদবদল চলছে। এর প্রেক্ষিতে শীর্ষ গোয়েন্দা সংস্থার প্রধানকে সরিয়ে দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। রাশিয়ার আগ্রাসন শুরুর প্রায় চার বছর পর ইউক্রেনের সিকিউরিটি সার্ভিস (এসবিইউ)–এর প্রধান ভাসিল মালিউককে অপসারণের ঘোষণা দেন জেলেনস্কি।
সোমবার (৫ জানুয়ারি) এক বিবৃতিতে জেলেনস্কি মালিউকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং দুজনের বৈঠকের একটি ছবি শেয়ার করেন। মালিউক নিজেও নিশ্চিত করেছেন যে তিনি এসবিইউ প্রধানের পদ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন। তবে তিনি বলেন, পুরোপুরি সিস্টেম ছাড়ছেন না এবং ভবিষ্যতেও ইউক্রেনের পক্ষে বিশেষ অভিযান তদারকি করবেন।
চলমান রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধে মালিউকের নেতৃত্বে এসবিইউ রাশিয়ার ভেতরে একাধিক আলোচিত গুপ্ত হামলা এবং অভিযানের দাবি করেছে। এর মধ্যে রয়েছে-২০২৪ সালে মস্কোতে রাশিয়ার এক শীর্ষ রাসায়নিক অস্ত্র কর্মকর্তাকে হত্যার ঘটনা, ক্রিমিয়া সেতুতে একাধিক হামলা, এবং ২০২৫ সালে ‘অপারেশন স্পাইডারওয়েব’। ‘অপারেশন স্পাইডারওয়েব’ এর মাধ্যমে রাশিয়ার গভীরে পারমাণবিক সক্ষম বোমারু বিমানকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়।
এই পদক্ষেপটি জেলেনস্কির প্রশাসনে চলমান বৃহত্তর নেতৃত্ব পরিবর্তনের অংশ। সাম্প্রতিক একটি দুর্নীতি কেলেঙ্কারির পর তার ঘনিষ্ঠ মহলে রদবদল শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় গত সপ্তাহে তিনি কিরিলো বুদানোভকে প্রেসিডেন্সিয়াল অফিসের প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেন।
সূত্র:ইউরো নিউজ
কেএম