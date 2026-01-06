  2. আন্তর্জাতিক

পশ্চিমবঙ্গের তাপমাত্রা ৯ ডিগ্রির নিচে

প্রকাশিত: ০১:৩২ পিএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বইছে কনকনে হিমেল হাওয়া। এক ধাক্কায় ৯ ডিগ্ৰির নিচে নেমে গেল কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু জেলার তাপমাত্রা। গত বছরের শেষ দিন ছিল চলতি মৌসুমে শহরের সবচেয়ে শীতলতম দিন। সেই রেকর্ড ভেঙে নতুন তাপমাত্রার রেকর্ড হয়েছে।

নিম্নচাপ সৃষ্টি হওয়ায় শীতল বাতাসের কারণেই ক্রমশ নামছে পশ্চিমবঙ্গের তাপমাত্রার পারদ। কলকাতার আলিপুর আবহাওয়া দফতরের প্রাদেশিক কর্মকর্তা হাবিবুর রহমান জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গে শীত বাড়ছে। বাংলায় শীত ডেকে এনেছে মন ভালো করা আবহাওয়া। গত সোমবার (৫ ডিসেম্বর) দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের বুকে নতুন করে তৈরি হয়েছে নিম্নচাপ। ফলে কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ধীরে ধীরে পারদ আরও নামছে।

মঙ্গলবার (৬ ডিসেম্বর) কলকাতার কলকাতার তাপমাত্রা ৯ ডিগ্ৰি সেলসিয়াসের নিচে নেমে আসে। কলকাতার পার্শ্ববর্তী এলাকায়ও এক ধাক্কায় পারদ ১০.২ ডিগ্ৰির ঘরে থাকবে। এছাড়া দমদমে তাপমাত্রা ১১ ডিগ্ৰি সেলসিয়াস, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ব্যারাকপুরের তাপমাত্রা ৯.৫ ডিগ্ৰি সেলসিয়াস, কলকাতার সল্টলেকের তাপমাত্রা ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং নদিয়া জেলার কল্যানিতে তাপমাত্রা ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকবে।

উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, বীরভূমসহ রাজ্যের নয়টি জেলায় শৈত্য প্রবাহের সতর্কতা জারি করেছে কলকাতার আলিপুর আবহাওয়া দফতর। তবে দার্জিলিংয়ের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমেছে ১.৩ ডিগ্ৰিতে। চলতি মৌসুমে তুষারপাতের সম্ভাবনা থাকছে দার্জিলিংয়ে। এছাড়াও তুষারপাত হতে পারে সান্দাকফু, মানেভঞ্জ ঘুমসহ উচু পার্বত্য এলাকায়।

মঙ্গলবার সকাল থেকেই ঘন কুয়াশার দাপট থাকবে। বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা দেখা দিতে পারে। সাগরদ্বীপ, দীঘা ও ডায়মন্ড হারবার অঞ্চলে ঘন কুয়াশার দাপট থাকবে। ঘন কুয়াশার কারণে হাইওয়েতে সর্তকতা জারি করা হয়েছে। গাড়ি ধীরে চালাতে এবং ইন্ডিকেটার লাইট জ্বালিয়ে গাড়ি চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বেলা বাড়লেও ঘন কুয়াশা কমার সম্ভাবনা অনেকটাই কম থাকবে। অর্থাৎ মঙ্গলবার সারাদিন জুড়েই ঘন কুয়াশা থাকবে কলকাতাসহ পুরো পশ্চিমবঙ্গে।

