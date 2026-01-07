  2. আন্তর্জাতিক

ইথিওপিয়ায় ট্রাক দুর্ঘটনায় ২২ অভিবাসী নিহত, আহত ৬৫

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৫৪ এএম, ০৭ জানুয়ারি ২০২৬
ইথিওপিয়ায় ট্রাক দুর্ঘটনায় ২২ অভিবাসী নিহত, আহত ৬৫
ইথিওপিয়ায় ট্রাক দুর্ঘটনায় ২২ অভিবাসী নিহত/ ছবি : এএফপি

ইথিওপিয়ার উত্তর আফার অঞ্চলে আশ্রয়প্রার্থী ও অভিবাসী বহনকারী একটি পণ্যবাহী ট্রাক উল্টে কমপক্ষে ২২ জন নিহত এবং ৬৫ জন আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) জিবুতির পশ্চিমে কয়েকশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত সেমেরা এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

আফার অঞ্চলের যোগাযোগ দফতর জানিয়েছে, ট্রাকটি অতিরিক্ত যাত্রী বোঝাই থাকায় উল্টে যায়। অবৈধ দালালদের প্ররোচনায় মানুষজন ঝুঁকিপূর্ণ যাত্রাপথে নামেন বলেও বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়। দুর্ঘটনার পর থেকেই উদ্ধারকাজ চলছে এবং আহতদের ডাউবটি রেফারাল হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছে আঞ্চলিক সরকার।

আফ্রিকার শিং খ্যাত ইথিওপিয়া এ অঞ্চলের প্রধান দেশগুলোর একটি যেখান থেকে বহু মানুষ চাকরি ও উন্নত জীবনের খোঁজে উপসাগরীয় দেশগুলোতে যেতে ‘ইস্টার্ন রুট’ ব্যবহার করেন। এই পথে সাধারণত জিবুতি হয়ে লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে ইয়েমেনে প্রবেশ করা হয়।

আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) হিসেবে ২০২৫ সালের জানুয়ারি–সেপ্টেম্বরের মধ্যে এ রুটে ৮৯০ জনের মৃত্যু বা নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে যা আগের বছরের তুলনায় বেশি।

ঝুঁকি সত্ত্বেও এ পথের জনপ্রিয়তা বাড়ছে। আইওএম একে বিশ্বের সবচেয়ে ‘ব্যস্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ অভিবাসন পথ’ হিসেবে আখ্যা দিয়েছে।

আফ্রিকার দ্বিতীয় সর্বাধিক জনবহুল দেশ ইথিওপিয়ার জনসংখ্যা প্রায় ১৩ কোটি। দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও বিশ্বব্যাংকের তথ্যে দেশটির ৪০ শতাংশের বেশি মানুষ দরিদ্রসীমার নিচে বসবাস করে।

সূত্র: আল-জাজিরা

কেএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।