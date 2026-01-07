সমুদ্রে বিধ্বস্ত তাইওয়ানের এফ-১৬ যুদ্ধবিমান

  2. আন্তর্জাতিক

সমুদ্রে বিধ্বস্ত তাইওয়ানের এফ-১৬ যুদ্ধবিমান

প্রকাশিত: ১০:৪০ এএম, ০৭ জানুয়ারি ২০২৬
এফ-১৬ যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত/ ছবি : আনাদোলু এজেন্সি

তাইওয়ানের পূর্ব উপকূলের সমুদ্রে একটি এফ-১৬ যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়েছে। এতে বিমানের পাইলটের সন্ধানে তল্লাশি ও উদ্ধার অভিযান চলছে বলে দেশটির সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সির খবরে জানা গেছে। মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় যুদ্ধবিমানটি বিধ্বস্ত হয়।

তাইওয়ান বিমানবাহিনী জানিয়েছে, যুদ্ধ বিমানটি নিয়মিত প্রশিক্ষণ মিশনে ছিল। হুয়ালিয়েন কাউন্টির আকাশসীমায় দুর্ঘটনা ঘটে। পাইলট ক্যাপ্টেন হসিনে বিমানের ককপিট থেকে সফলভাবে ইজেক্ট করেছে বলে সম্ভাবনা রয়েছে।

তাইওয়ানের নেতা উইলিয়াম লাই চিং-তে সংশ্লিষ্ট সব সংস্থাকে নিখোঁজ পাইলটকে খুঁজে বের করতে এবং দুর্ঘটনার কারণ নির্ধারণে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক বিবৃতিতে এ নির্দেশনার কথা জানানো হয়েছে।

দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে যথাযথ তদন্ত শুরু করেছে তাইওয়ানের বিমানবাহিনী।

সূত্র : আনাদোলু এজেন্সি

