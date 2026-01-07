যুক্তরাজ্যে মিললো লৌহযুগের অসাধরণ নিদর্শন
যুক্তরাজ্যের নরফকের একটি খননস্থলে লৌহযুগের অসাধারণ একটি তামার যুদ্ধাস্ত্র (কর্ণিক্স) আবিষ্কার করেছে প্রত্নতত্তবিদদের একটি দল। এ যুদ্ধাস্ত্রটি কেল্টিক উপজাতি আইসেনি এর সঙ্গে সম্পর্কিত বলে ধারণা করা হচ্ছে।
এ উপজাতি গোষ্টি খ্রিষ্টীয় ৬০ সালে বৌডিকা নেতৃত্বে রোমান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালিয়েছিল। ব্রিটেন, গল এবং অন্যান্য অঞ্চলের যোদ্ধা উপজাতি যুদ্ধক্ষেত্রে এ কর্ণিক্স বাজিয়ে শত্রুকে ভয় দেখাত।
এই ব্রোঞ্জ কর্ণিক্সটি ব্রিটেনে এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত বিশ্বের পূর্ণাঙ্গ রূপে উদ্ধার হওয়া লৌহযুগের নিদর্শনের উদাহরণ। এটি এক ধরনের বন্য প্রাণীর মুখাকৃতিতে তৈরি যা লম্বা মুখপাত্রে বসানো হতো।
এই কর্ণিক্স গত গ্রীষ্মে নরফকের পশ্চিমে নতুন আবাসন প্রকল্পের খননকালে পাওয়া যায়। এর সঙ্গে লৌহযুগের অন্যান্য সামরিক বস্তু যেমন একটি ব্রোঞ্জ শূকর মাথার যুদ্ধ পতাকা এবং পাঁচটি ঢাল বলের বোস পাওয়া যায়।
জানা গেছে, যে এলাকায় এই নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে তা আইসেনির অঞ্চল এর মধ্যে পড়ে। ইতিহাসবিদরা ধারণা সম্ভবত খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর নিদর্শন এগুলো।
প্রি-কন্সট্রাক্ট এর প্রধান নির্বাহী মার্ক হিনম্যান বলেছেন, এটি আমার ক্যারিয়ারে সবচেয়ে বড় একটি আবিষ্কার। আমি ৪০ বছরেরও বেশি সময় ধরে আর্কিওলজি করছি কিন্তু এমন কিছু আগে দেখিনি। আইসেনি ও বৌডিকা এর সঙ্গে এর সংশ্লিষ্টতা এটিকে আরও বিশেষ উল্লেখযোগ্য করে তুলেছে।
সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান
