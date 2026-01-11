শান্তি পুরস্কার হস্তান্তর যোগ্য নয়: নোবেল ইনস্টিটিউট

শান্তি পুরস্কার হস্তান্তর যোগ্য নয়: নোবেল ইনস্টিটিউট
নরওয়েজিয়ান নোবেল ইনস্টিটিউট স্পষ্ট জানিয়েছে, নোবেল শান্তি পুরস্কার কখনোই হস্তান্তর, ভাগাভাগি বা বাতিল করা যায় না। ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদোর এক মন্তব্যের পর এ ব্যাখ্যা দেয় সংস্থাটি।
মাচাদো ইঙ্গিত দিয়েছেন, যে তিনি তার ২০২৫ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে দিতে পারেন।
এরপর এক বিবৃতিতে নোবেল ইনস্টিটিউট জানায়, নোবেল ফাউন্ডেশনের বিধি অনুযায়ী একবার কোনো নোবেল পুরস্কার ঘোষণা হলে তা চূড়ান্ত ও স্থায়ী হয় এবং এর বিরুদ্ধে আপিলের সুযোগ নেই। একই সঙ্গে তারা জানায়, পুরস্কারপ্রাপ্তদের পরবর্তী বক্তব্য বা কর্মকাণ্ড নিয়ে নোবেল কমিটি কোনো মন্তব্য করে না।
বিবৃতিতে বলা হয়, একবার নোবেল পুরস্কার ঘোষণা করা হলে তা আর বাতিল, ভাগ বা অন্য কারও কাছে হস্তান্তর করা যায় না। এই সিদ্ধান্ত চিরকালের জন্য বহাল থাকে।
সোমবার ফক্স নিউজে শন হ্যানিটির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে মাচাদো বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে ক্ষমতা থেকে সরানোর জন্য কৃতজ্ঞতা হিসেবে তিনি ট্রাম্পকে পুরস্কারটি দিতে পারেন।
হ্যানিটি তাকে জিজ্ঞেস করেন, তিনি কি সত্যিই ট্রাম্পকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন? উত্তরে মাচাদো বলেন, এখনও তা ঘটেনি।”
এদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন ওয়াশিংটনে আগামী সপ্তাহে মাচাদোর সঙ্গে নির্ধারিত বৈঠকে যদি তাকে এই সম্মান দেওয়া হয়, তবে তিনি তা গ্রহণ করতে সম্মানিত বোধ করবেন।
সূত্র: রয়টার্স
এমএসএম