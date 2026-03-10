ফাইনালে মিচেলকে বল ছুড়ে শাস্তি পেলেন আর্শদিপ

ফাইনালে মিচেলকে বল ছুড়ে শাস্তি পেলেন আর্শদিপ
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে আইসিসির আচরণবিধি ভঙ্গ করায় ম্যাচ ফির ১৫ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে ভারতের পেসার আর্শদিপ সিংকে।
নিউজিল্যান্ডের ইনিংসের ১১তম একটি ঘটনায় জরিমানা করা হয় আর্শদিপকে। স্ট্রাইকে ছিলেন কিউই ব্যাটার ড্যারিল মিচেল। ভারতীয় পেসারের ওয়াইডিশ ইয়র্কারে ব্যাট চালান মিচেল। সেটি গিয়ে থামে আর্শদিপের হাতেই। ফলো থ্রুতে সেই বল ছুড়ে মারেন মিচেলের দিকে। নিউজিল্যান্ডের ব্যাটারের থাই প্যাডে লেগে বল চলে যায় উইকেটের পেছনে। এই ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন মিচেল।
আইসিসির শৃঙ্খলা আইনের ২.৯ ধারা ভঙ্গ করেন আর্শদিপ। ফলে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। ধারাটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ চলাকালে কোনো খেলোয়াড়ের দিকে বা তার কাছাকাছি বিপজ্জনক বা অনুপযুক্তভাবে বল বা ক্রিকেট সরঞ্জাম ছোড়া সংক্রান্ত অপরাধের সঙ্গে সম্পর্কিত।
জরিমানার পাশাপাশি একটি ডিমেরিট পয়েন্টও পেয়েছেন ভারতের পেসার। গত ২৪ মাসে এটি তার প্রথম ডিমেরিট পয়েন্ট।
মাঠের আম্পায়ার রিচার্ড ইলিংওর্থ ও আলেক্স ওয়ার্ফ তৃতীয় আম্পায়ার আল্লাহুদ্দিন পালেকার ও চতুর্থ আম্পায়ার আদ্রিয়ান হোল্ডস্টক অভিযোগটি উত্থাপন করেন।
আর্শদিপ দোষ স্বীকার করে নেওয়ায় কোনো ধরনের শুনানির প্রয়োজন পড়েনি।
আইএন