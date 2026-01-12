ট্রাম্পের হুমকি পাত্তা দিলেন না কিউবার প্রেসিডেন্ট
ভেনেজুয়েলা আক্রমণের পর শর্তহীন চুক্তি করতে কিউবাকে হুমকি দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এমন হুমকির পর বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন কিউবার প্রেসিডেন্ট মিগুয়েল ডিজ-ক্যানেল। সামাজিক মাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোষ্টে তিনি স্পষ্টভাবে ট্রাম্পের এই দাবিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।
কিউবার প্রেসিডেন্ট মিগুয়েল ডিজ-ক্যানেল বলেছেন, আমাদের কী করতে হবে তা নির্ধারণ অন্য কেউ করতে পারে না। কিউবা একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ।
এছাড়া কিউবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রুনো রদ্রিগেজ বলেছেন, অন্যান্য দেশ থেকে জ্বালানি বা তেল আমদানি করার সম্পূর্ণ অধিকার আছে কিউবার এবং কোন দেশের বাজার বা বাণিজ্য নির্ধারণ যুক্তরাষ্ট্রকে করতে দেওয়া উচিত নয়।
এর আগে শনিবার ট্রাম্প তার ট্রুথ সোশ্যাল অ্যাকাউন্টে পোস্ট করে বলেন, ‘কিউবার দিকে আর তেল বা অর্থ যাবে না —জিরো! আমি দৃঢ়ভাবে পরামর্শ দিচ্ছি, দেরি হওয়ার আগেই তারা একটি চুক্তি করুক।’
ট্রাম্পের ভাষায়, বহু বছর ধরে কিউবা ভেনেজুয়েলার তেল ও আর্থিক সহায়তার ওপর নির্ভরশীল ছিল এবং বিনিময়ে তারা ভেনেজুয়েলায় নিরাপত্তা পরিষেবা দিয়ে থাকত। কিন্তু এখন তা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং কিউবা যদি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কোনো চুক্তি না করে, তাহলে তাকে কঠোর পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে। তবে কিউবার বিরুদ্ধে কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে তা বিস্তারিত বলা হয়নি।
সূত্র: সিএনএন
কেএম