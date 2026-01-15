ফিলিস্তিনি লেখক বয়কটে উৎসব বাতিল, শেষে ‘নিঃশর্ত ক্ষমা’ প্রার্থনা

ফিলিস্তিনি লেখক বয়কটে উৎসব বাতিল, শেষে ‘নিঃশর্ত ক্ষমা’ প্রার্থনা
ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত লেখক রান্দা আবদেল-ফাত্তাহকে বয়কট করায় অস্ট্রেলিয়ায় সপ্তাহব্যাপী আয়োজিত রাইটার্স ফেস্টিভাল বাতিল হয়েছে। রান্দা আবদেলের জন্য ১৮০ জন লেখক এ উৎসব বয়কট করে। ফলে আয়োজন বাতিল করতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ।
সর্বশেষ রান্দা আবদেলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডিলেড ফেস্টিভ্যাল বোর্ড।
(১৫ জানুয়ারি) বৃহস্পতিবার অ্যাডিলেড ফেস্টিভালের বোর্ড জানিয়েছে, তারা এবছরের অ্যাডিলেড রাইটার্স উইক এ বক্তা হিসেবে আবদেল-ফাত্তাহকে বাদ দেওয়ার আগের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করছে। একই সঙ্গে ২০২৭ সালে অনুষ্ঠিত পরবর্তী লেখক সপ্তাহে তাকে বক্তা হিসেবে অগ্রিম আমন্ত্রণ করার ঘোষণা দিচ্ছে।
এক বিবৃতিতে বোর্ড জানিয়েছে, তারা আবদেল-ফাত্তাহের প্রতি সৃষ্ট ক্ষতির জন্য ‘নিঃশর্তভাবে ক্ষমা’ চাইছে। এ সংগঠন বিশ্বাস করে যে, বুদ্ধিবৃত্তিক ও শৈল্পিক স্বাধীনতা একটি মৌলিক মানবাধিকার যা রক্ষায় তারা ‘গুরুতরভাবে ব্যর্থ’ হয়েছে।
১১টি উপন্যাসের রচয়িতা পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক আবদেল-ফাত্তাহ তার বিবৃতিতে বোর্ডের ক্ষমা গ্রহণ করার কথা নিশ্চিত করেছে। তিনি বলেছেন, এ ক্ষমা প্রার্থনা ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে সংঘটিত নিপীড়ন ও কণ্ঠরোধ নিয়ে সত্য প্রকাশের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং ফিলিস্তিনবিরোধী বর্ণবাদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত সংহতির বিজয়।
Adelaide Festival has apologised unreservedly. Vindication— Randa Abdel-Fattah (@RandaAFattah) January 15, 2026
My response. pic.twitter.com/8mqm7xGAKH
এর আগে বুধবার (১৪ জানুয়ারি) বোর্ড জানিয়েছিল, অন্তত ১৮০ জন লেখক সংহতি জানিয়ে অনুষ্ঠান থেকে সরে দাঁড়ানোয় এবছরের লেখক সপ্তাহ নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী আর আয়োজন করা সম্ভব নয়।
বোর্ডের প্রাথমিক ব্যাখ্যায় বলা হয়েছিল, আবদেল-ফাত্তাহকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত পরিচয় বা ভিন্নমত দমনের জন্য নয় বরং গত ডিসেম্বরে বন্ডি বিচে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ হামলার বিষয় বিবেচনা করে। ওই হামলায় একটি ইহুদি অনুষ্ঠানে ১৫ জন নিহত হন। হামলাকারীরা আইএসের দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল। এসব বিষয় বিবেচনা করে নিরাপত্তার স্বার্থে করা হয়েছিল।
এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সংগঠনের পরিচালক পদ থেকে পদত্যাগ করেন লুইস অ্যাডলার। তার ভাষায়, শিল্পক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাহীন বোর্ডের অতিরিক্ত প্রভাব এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বিসর্জনের নৈতিক পরিণতি গভীর উদ্বেগজনক।
আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখক জাদি স্মিথ, এম গেসেন, ইয়ানিস ভারুফাকিস, হেলেন গার্নারসহ অনেক অস্ট্রেলীয় ও আন্তর্জাতিক লেখক এবং নিউজিল্যান্ডের সাবেক প্রধানমন্ত্রী জাসিন্ডা আর্ডার্নও অনুষ্ঠান বর্জনের ঘোষণা দিয়েছিলেন।
রান্দা আবদেলের প্রথম উপন্যাস ডাস মাইও হেড লুক বিগ ইন দিস যা ২০০৫ সালে প্রকাশিত হয়। এছাড়া তার অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে ‘নূহস ল, ‘ডিসিপ্লিন’,‘ দ্য লাইনস উই ক্রস’, ‘টেন থিংস আই হেইট অ্যাবাউট মি’। এছাড়া শিশুদের জন্য লেখা বিখ্যাত বই ‘মাকু’ সহ -লেখক ছিলেন এ সাহিত্যিক।
সূত্র: আল-জাজিরা
কেএম