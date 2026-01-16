  2. আন্তর্জাতিক

ইরানে দূতাবাস বন্ধ করলো নিউজিল্যান্ড

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:৫৭ পিএম, ১৬ জানুয়ারি ২০২৬
ইরানের পতাকা। ছবি: এএফপি (ফাইল)

ইরানে নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় তেহরানে অবস্থিত দূতাবাস সাময়িকভাবে বন্ধ করেছে নিউজিল্যান্ড এবং কূটনীতিকদের দেশটি থেকে সরিয়েও নিয়েছে তারা।

শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) নিউজিল্যান্ডের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র জানান, কূটনৈতিক কর্মীরা বাণিজ্যিক ফ্লাইটে নিরাপদে ইরান ত্যাগ করেছেন।

ইরানে অবনতিশীল নিরাপত্তা পরিস্থিতির কারণে তেহরান দূতাবাসের কার্যক্রম তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারায় স্থানান্তর করা হয়েছে বলে জানানো হয়।

মুখপাত্র বলেন, আমরা ইরানে সব ধরনের ভ্রমণ এড়াতে পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছি। দেশটিতে অবস্থানরত যেকোনো নিউজিল্যান্ড নাগরিককে এখনই ইরান ত্যাগ করতে বলা হচ্ছে।

তীব্র যোগাযোগ সমস্যার কারণে ইরানে থাকা মানুষদের জন্য পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করা কঠিন হয়ে পড়েছে বলেও জানান মুখপাত্র। তিনি সেখানে থাকা নিউজিল্যান্ড নাগরিকদের সুযোগ পেলেই স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেন।

নিউজিল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইনস্টন পিটার্স বৃহস্পতিবার বলেন, সরকারবিরোধী ব্যাপক বিক্ষোভের জবাবে তেহরানের সহিংস প্রতিক্রিয়ায় তার দেশ স্তম্ভিত।

এক বিবৃতিতে পিটার্স বলেন, আমরা ইরানের নিরাপত্তা বাহিনীর চালানো নির্মম দমন-পীড়নের নিন্দা জানাই, যার মধ্যে বিক্ষোভকারীদের হত্যাও রয়েছে।

তিনি বলেন, ইরানিদের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার রয়েছে—কিন্তু সেই অধিকার বর্তমানে নির্মমভাবে দমন করা হচ্ছে।

পিটার্স আরও জানান, নিউজিল্যান্ড ওয়েলিংটনে অবস্থিত ইরানি দূতাবাসের কাছে সরাসরি তাদের গভীর উদ্বেগ জানিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও তা জানিয়ে যাবে।

সূত্র: এএফপি

এমএসএম

