যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আর কোনো আলোচনা করবে না ইরান
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আর কোনো আলোচনায় যাবে না ইরান। এর আগে মার্কিন গণমাধ্যমে দাবি করা হয়েছে যে, ইরান আলোচনার জন্য অনুরোধ করেছে। কিন্তু ইরানের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সেক্রেটারি আলী লারিজানি এই দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন। খবর আল জাজিরার।
আরী লারিজানি স্পষ্টভাবে দুটি বিষয় তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, ইরান যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা করতে যাচ্ছে না এবং ইরান আত্মরক্ষা করছে। তিনি আরও বলেন, তার দেশের সশস্ত্র বাহিনী এই যুদ্ধ শুরু করেনি।
ইরান কূটনৈতিকভাবে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবে কি না জানতে চাইলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র আল জাজিরাকে বলেন, দেশটি এরই মধ্যে দুবার কূটনৈতিকভাবে সমাধানের চেষ্টা করেছে।
একবার ২০২৫ সালে আলোচনার সময় মার্কিন-ইসরায়েলি হামলার কারণে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা বাধাগ্রস্ত হয়েছিল। এখন একইভাবে দেশটি আবারও আক্রমণের মুখে পড়েছে যখন আমরা যুক্তরাষ্ট্র এবং আইএইএ-এর সঙ্গে দুটি নতুন আলোচনার আশা করছিলাম। এখন এটি স্পষ্ট নয় যে, এই অচলাবস্থার কোনো কূটনৈতিক সমাধান হবে কি না।
এদিকে যুক্তরাজ্যের সামরিক ঘাঁটি থেকেই যুক্তরাষ্ট্রকে প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপ নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী স্যার কিয়ের স্টারমার। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক ভিডিও বার্তায় এ কথা জানিয়েছেন তিনি।
স্টারমার বলেন, উপসাগরীয় অঞ্চলে আমাদের অংশীদাররা নিজেদের রক্ষায় আমাদের কাছ থেকে আরও সহায়তা চেয়েছে.... সমন্বিত প্রতিরক্ষামূলক অভিযানের অংশ হিসেবে আমাদের ব্রিটিশ যুদ্ধবিমান আকাশে রয়েছে.... যেগুলো ইতোমধ্যেই সফলভাবে ইরানের হামলা প্রতিহত করছে।
