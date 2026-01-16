হাসপাতালে সৌদি বাদশাহ সালমান
শারীরিক পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে গেছেন সৌদি আরবের বাদশাহ সালমান বিন আব্দুল আজিজ আল সৌদ। শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা এই তথ্য জানায়।
রাজধানী রিয়াদের কিং ফয়সাল স্পেশালিস্ট হাসপাতালে ৯০ বছর বয়সী বাদশাহ সালমানের স্বাস্থ্যগত এসব পরীক্ষা করা হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা আরও জানায়, সর্বশেষ মঙ্গলবার বাদশাহ সালমান মন্ত্রিসভার বৈঠকে সভাপতিত্ব করেছিলেন।
এর আগে, ২০২৪ সালের অক্টোবর মাসে সৌদি রাজকীয় আদালত জানিয়েছিল, ফুসফুসে প্রদাহজনিত সমস্যার জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরীক্ষা সম্পন্ন করার পর বাদশাহ সালমান সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন।
সূত্র: খালিজ টাইমস, রয়টার্স
এসএএইচ