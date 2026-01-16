  2. আন্তর্জাতিক

সিরিয়া থেকে ২৫০ ছাগল চুরি করলেন ইসরায়েলি সেনারা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৪৯ পিএম, ১৬ জানুয়ারি ২০২৬
অধিকৃত গোলান মালভূমির মাজদাল শামসের দ্রুজ গ্রামের কাছে সিরিয়ার সাথে সীমান্ত বেড়ার কাছে টহল দিচ্ছেন ইসরায়েলি সেনারা/ ২৩শে জুলাই, ২০২৫ তারিখে তোলা ছবি/ এএফপি

সিরিয়া থেকে প্রায় ২৫০টি ছাগল চুরি করে দখলকৃত পশ্চিম তীরে পাচার করেছে ইসরায়েলি সেনারা। পুলিশ সূত্রের বরাতে ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম চ্যানেল ১২ জানিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে প্রায় দুই সপ্তাহ আগে।

চ্যানেল ১২ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, দখলকৃত গোলান মালভূমিতে দায়িত্ব পালনরত গোলানি ব্রিগেডের একটি ব্যাটালিয়ন সিরিয়ায় একটি অভিযানে অংশ নেয়। সেসময় তারা সিরীয় কৃষকদের মালিকানাধীন প্রায় ২৫০টি ছাগলের একটি পাল শনাক্ত করে।

এরপর সেনারা আগে থেকেই প্রস্তুত রাখা ট্রাকে ওই ছাগলগুলো তুলে নেয় ও প্রথমে সেগুলো ইসরায়েলি ভূখণ্ডে নিয়ে আসে। পরে ছাগলগুলো দখলকৃত পশ্চিম তীরের অবৈধ বসতিগুলোর বিভিন্ন খামারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

ইসরায়েলি সেনাবাহিনী চ্যানেল ১২-কে জানিয়েছে, ঘটনার জেরে অভিযানে নেতৃত্ব দেওয়া দলের কমান্ডারকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি কোম্পানি কমান্ডারকে তিরস্কার করা হয়েছে ও পুরো দলটিকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দায়িত্ব থেকে সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করা হয়েছে।

চুরির ঘটনার পরদিন সকালে বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। দখলকৃত গোলান মালভূমির বাসিন্দারা রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো অসংখ্য ছাগল দেখতে পান। পরে বিষয়টি ইসরায়েলি সেনাবাহিনীকে জানানো হলে একটি তদন্ত শুরু হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এখনো প্রায় ২০০টি ছাগল ইসরায়েল ও দখলকৃত পশ্চিম তীরের বিভিন্ন এলাকায় কোনো চিহ্ন বা টিকাদান ছাড়াই ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাকি ছাগলগুলো সিরিয়ার ভেতরে ছড়িয়ে রয়েছে বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে ইসরায়েল ১৯৬৭ সাল থেকে সিরিয়ার গোলান মালভূমি দখল করে রেখেছে। ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে সিরিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের সরকারের পতনের পর দক্ষিণ সিরিয়ায় নিজেদের দখলদারিত্ব আরও বিস্তৃত করে ইসরায়েল।

ওই মাসেই গোলান মালভূমিতে ইসরায়েলি ও সিরীয় বাহিনীর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে থাকা জাতিসংঘ-নিয়ন্ত্রিত বাফার জোনের পুরোটা দখলে নেয় ইসরায়েল। সিরীয় কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, এরপর থেকে ইসরায়েল সিরিয়ার ভূখণ্ডে এক হাজারের বেশি বিমান হামলা চালিয়েছে এবং চার শতাধিক স্থল অভিযান পরিচালনা করেছে।

সূত্র: মিডল ইস্ট আই

এসএএইচ

