দীর্ঘ অপেক্ষার পর সিরিয়ায় আবারও গুগলের বিভিন্ন সেবা চালু

প্রকাশিত: ০২:৫৫ পিএম, ১৮ জানুয়ারি ২০২৬
আসাদ সরকারের শাসনামলে বহু বছর নিষেধাজ্ঞার কারণে বন্ধ থাকার পর সিরিয়ায় আবার গুগলের বিভিন্ন সেবা চালু হতে শুরু করেছে। দেশটির যোগাযোগমন্ত্রী আবদুস সালাম হায়কাল শনিবার (১৭ জানুয়ারি) এ তথ্য জানিয়েছেন বলে সংবাদ প্রকাশ করেছে আনাদোলু এজেন্সি।

মন্ত্রী জানিয়েছেন, বর্তমানে সিরিয়ার অনেক ব্যবহারকারী ভিপিএন ছাড়াই গুগল প্লে স্টোরে প্রবেশ করতে পারছেন। তিনি মার্কিন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে বলেছেন, আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই গুগলের অধিকাংশ প্ল্যাটফর্ম সারা দেশে পর্যায়ক্রমে চালু হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

হায়কাল আরও বলেছেন, আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করে দ্রুত সেবা পুনরুদ্ধারের কাজ চলছে। এ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে গুগলে কর্মরত প্রায় ৪০ জন সিরীয় নাগরিক যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করছেন।

মন্ত্রী জানিয়েছেন, গুগলের সেবা পুনরায় চালু করতে প্রতিটি প্ল্যাটফর্মের জন্য আইনি ও প্রক্রিয়াগত অনুমোদন প্রয়োজন হয়। এরপর প্রযুক্তিগত ও সফটওয়্যার সমন্বয়, মান যাচাই এবং ধাপে ধাপে সাধারণ ব্যবহারকারীদের জন্য উন্মুক্ত করার প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হচ্ছে।

বাশার আল-আসাদের শাসনামলে আরোপিত আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার কারণে সিরিয়ায় দীর্ঘদিন ধরে গুগলসহ অধিকাংশ বৈশ্বিক প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের সেবা বন্ধ ছিল। এসব নিষেধাজ্ঞার ফলে আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো দেশটিতে কার্যক্রম চালাতে পারেনি।

প্রায় ২৫ বছর ক্ষমতায় থাকার পর বিক্ষোভের মুখে সাবেক প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে রাশিয়ায় পালিয়ে যান। এর মধ্য দিয়ে ১৯৬৩ সাল থেকে ক্ষমতায় থাকা বাথ পার্টির শাসনের অবসান ঘটে। পরবর্তীতে ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট আহমাদ আল-শারার নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়।

