গ্রিনল্যান্ড দখলে নিলে ইতিহাসে জায়গা করে নেবেন ট্রাম্প: রাশিয়া

গ্রিনল্যান্ড দখলে নিলে ইতিহাসে জায়গা করে নেবেন ট্রাম্প: রাশিয়া
গ্রিনল্যান্ড দখলে নিলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি বিশ্ব ইতিহাসেও স্মরণীয় হয়ে থাকবেন বলে মন্তব্য করেছে রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের দপ্তর ক্রেমলিন।
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেন, এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের মূল্যায়নের সঙ্গে একমত না হওয়ার কোনো কারণ দেখছেন না তিনি। তবে গ্রিনল্যান্ড দখল ভালো না মন্দ বা তা আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না, সে বিষয়ে তিনি কোনো মন্তব্য করেননি।
পেসকভ বলেন, গ্রিনল্যান্ডকে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করার প্রশ্নটি যদি সমাধান করা হয়, তাহলে ডোনাল্ড ট্রাম্প নিশ্চিতভাবেই ইতিহাসে স্থান করে নেবেন—শুধু যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে নয়, বিশ্ব ইতিহাসেও।
এর আগে ট্রাম্প একাধিকবার জোর দিয়ে বলেছেন, গ্রিনল্যান্ডের মালিকানা ছাড়া তিনি অন্য কিছুতে রাজি নন। তার দাবি, যুক্তরাষ্ট্র যদি গ্রিনল্যান্ডের নিয়ন্ত্রণ না নেয়, তাহলে ভবিষ্যতে রাশিয়া বা চীন সেখানে প্রভাব বিস্তার করতে পারে।
রাশিয়ার পক্ষ থেকে গ্রিনল্যান্ড নিয়ে কোনো হুমকির অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চাইলে পেসকভ বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে অনেক ‘উদ্বেগজনক তথ্য’ ছড়িয়েছে। তবে গ্রিনল্যান্ড নিয়ে রাশিয়ার নীলনকশা আছে, এমন অভিযোগের বিষয়ে ক্রেমলিন কোনো মন্তব্য করতে চায় না।
এদিকে ডেনমার্ক ও গ্রিনল্যান্ড উভয় পক্ষের নেতারাই স্পষ্ট করে বলেছেন, গ্রিনল্যান্ড বিক্রির জন্য নয় এবং দ্বীপের বাসিন্দারাও যুক্তরাষ্ট্রের অংশ হতে চান না।
রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গত সপ্তাহে এক বিবৃতিতে জানায়, গ্রিনল্যান্ড নিয়ে পশ্চিমা দেশগুলোর পক্ষ থেকে রাশিয়া ও চীনের বিরুদ্ধে হুমকির অভিযোগ তোলা অগ্রহণযোগ্য। তাদের মতে, গ্রিনল্যান্ড সংকট পশ্চিমা শক্তিগুলোর তথাকথিত নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব ও দ্বৈত মানদণ্ডকেই সামনে নিয়ে এসেছে।
সূত্র: রয়টার্স
