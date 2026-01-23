বিশ্বে তুরস্ক অন্যতম কেন্দ্রীয় শক্তিতে পরিণত হবে: এরদোয়ান

বিশ্বে তুরস্ক অন্যতম কেন্দ্রীয় শক্তিতে পরিণত হবে: এরদোয়ান
তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোয়ান বলেছেন, নতুনভাবে পুনর্গঠিত বিশ্বব্যবস্থায় তুরস্ক অন্যতম কেন্দ্রীয় শক্তিতে পরিণত হবে।
তুর্কি উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের কনফেডারেশনের সপ্তম বিশেষ সাধারণ পরিষদে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এরদোয়ান বলেন, সিরিয়ার মতোই আমরা এমন এক নতুন যুগে প্রবেশ করছি, যেখানে ত্যাগ ও প্রচেষ্টার সুফল আমরা পেতে শুরু করবো।
তিনি বলেন, বিশ্ব ধীরে ধীরে সেই দিকেই এগোচ্ছে, যা আমরা বহুদিন ধরে বলে আসছি। বৈশ্বিক রাজনীতি নিয়ে আমাদের দীর্ঘদিনের সমালোচনার যথার্থতা আজ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।
এরদোয়ান আরও বলেন, আমি বিশ্বাস করি, আপনারাও দাভোসের আলোচনা লক্ষ্য করছেন। বহু বছর ধরে সত্য কথা বলার সাহস দেখানোর কারণে যারা আমাদের নিরন্তর সমালোচনা করেছে, আজ তারাই আমাদের মতো কথা বলছে। তারা বৈশ্বিক অবিচার ও বৈশ্বিক ব্যবস্থার বিকৃতির কথা বলছে।
তিনি বলেন, তুরস্কের ভবিষ্যৎ ও ভাগ্য উজ্জ্বল। নতুন নতুন দরজা খুলবে, নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং প্রত্যাশার বাইরেও নানা সম্ভাবনা সামনে আসবে।
তুরস্কের প্রেসিডেন্ট বলেন, আমরা এক সম্পূর্ণ নতুন যাত্রায় আছি, যেখানে আমাদের কীর্তিগাথা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়বে, আমাদের সাফল্য বন্ধু ও শত্রু—উভয়ের কাছেই আলোচিত হবে, এবং শেষ পর্যন্ত একটি মহান ও শক্তিশালী তুরস্ক আত্মপ্রকাশ করবে।
এরদোয়ান বলেন, কিছু মানুষের এখনো মেনে নিতে কষ্ট হলেও বাস্তবতা হলো—আজকের তুরস্ক নিজেই প্রযুক্তি উৎপাদন করছে, নকশা করছে, উন্নয়ন করছে এবং তা বিশ্বে রপ্তানি করছে।
তিনি জানান, প্রতিরক্ষা খাতে তুরস্কের প্রকৌশলগত সাফল্য বিশ্বজুড়ে ব্যাপক চাহিদা পাচ্ছে। আমাদের বিমান, হেলিকপ্টার, ড্রোন (ইউএভি), যুদ্ধ ড্রোন (ইউসিএভি), নৌ-প্ল্যাটফর্মসহ আরও অনেক কিছু অর্ডারের চাপে সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে।
সূত্র: আনাদোলু এজেন্সি
এমএসএম