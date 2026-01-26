  2. আন্তর্জাতিক

ভূমধ্যসাগরে নৌকা ডুবে ৫০ অভিবাসীর মৃত্যু

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:০১ পিএম, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
ভূ-মধ্য সাগরে নৌকাডুবি/ছবি: আনাদোলু এজেন্সি

ভূমধ্যসাগরে নৌকা ডুবে প্রায় ৫০ জন অভিবাসীর মৃত্যু হয়েছে। অবৈধ পথে ইউরোপে প্রবেশ করতে গিয়ে রোববার (২৫ জানুয়ারি) রাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

মাল্টার সশস্ত্র বাহিনী জানিয়েছে, শুক্রবার (২৪ জানুয়ারি) তিউনিসিয়ার উপকূলের কাছে একটি কার্গো জাহাজ থেকে একজন পুরুষকে উদ্ধার করা হয় এবং পরে চিকিৎসার জন্য মাল্টায় আনা হয়।

স্বাধীন অভিবাসী সহায়তা গ্রুপ অ্যালার্ম ফোন এক্স প্ল্যাটফর্মে জানিয়েছে, কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে যে একজন জীবিতকে মাল্টায় উদ্ধার করা হয়েছে। তার বর্ণনা অনুযায়ী, ৫০ জন বাঁচতে পারেনি। তারা তিউনিসিয়া থেকে যাত্রা শুরু করেছিল এবং প্রায় ২৪ ঘণ্টা পানিতে ছিল।

গত সপ্তাহে অ্যালার্ম ফোন জানিয়েছে, ভূ-মধ্য সাগরে প্রায় ১৫০ জন মানুষ নিখোঁজ হয়েছে যারা অন্তত তিনটি নৌকায় করে তিউনিসিয়া থেকে যাত্রা করেছিল। তবে এখনো নিশ্চিত নয় যে, এই নৌকাটিই সেই নিখোঁজ নৌকাগুলোর মধ্যে একটি ছিল কিনা।

সূত্র: আনাদোলু এজেন্সি

কে এম

