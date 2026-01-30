ইরানে হামলায় আজারবাইজানের ভূমি-আকাশ ব্যবহারের সুযোগ নেই

ইরানে হামলায় আজারবাইজানের ভূমি-আকাশ ব্যবহারের সুযোগ নেই
ইরানের বিরুদ্ধে যে কোনো হামলার ক্ষেত্রে আজারবাইজানের ভূখণ্ড বা আকাশসীমা ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না বলে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেইহুন বাইরামভ।
পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেইহুন বলেছেন, প্রতিবেশী দেশ ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালাতে আজারবাইজান কখনোই তার আকাশসীমা বা ভূখণ্ড কোনো রাষ্ট্রকে ব্যবহার করতে দেবে না।
বৃহস্পতিবার (২৯ নভেম্বর) আজারবাইজানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, বাইরামভ ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচির সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করেছেন। আলোচনায় আঞ্চলিক পরিস্থিতি এবং দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক নিয়ে মতবিনিময় হয়েছে।
ফোনালাপে জেইহুন বাইরামভ বলেছেন, সাম্প্রতিক সময়ে অঞ্চলে যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে তা গভীর উদ্বেগের বিষয়।
তিনি উল্লেখ করেন, ইরান ও এর আশপাশের অঞ্চলে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করতে পারে এমন কোনো পদক্ষেপ বা বক্তব্য থেকে সব পক্ষকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়ে আসছে আজারবাইজান।
তিনি আরও জোর দিয়ে বলেছেন, আন্তর্জাতিক আইনের নীতি ও বিধানের আলোকে কেবল সংলাপ ও কূটনৈতিক উপায়েই সব সমস্যা সমাধান করা উচিত।
আজারবাইজানের পক্ষ থেকে এই অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করার মাধ্যমে ইরানের সঙ্গে দেশটির প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার প্রতি প্রতিশ্রুতি স্পষ্ট হয়েছে।
সূত্র: আনাদোলু এজেন্সি
কেএম