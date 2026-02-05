  2. আন্তর্জাতিক

প্রতিরক্ষা খাতে সৌদি-তুরস্কের সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর

প্রকাশিত: ০৭:২৯ পিএম, ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
নিজ নিজ দেশের প্রতিরক্ষা শিল্পে সহযোগিতা বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তুরস্ক ও সৌদি আরব। বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) কায়রো সফর থেকে ফেরার সময় সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ তথ্য জানিয়েছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রেসেপ তায়েপ এরদোয়ান।

সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এরদোয়ান জানিয়েছেন, মিশর সফরে তুরস্কের নিজস্ব উৎপাদিত স্টিলথ যুদ্ধ বিমান ‘কান’ ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

এরদোয়ান বলেন, ‘কান নিয়ে আমরা অনেক ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পেয়েছি। এই ক্ষেত্রে সৌদি আরবের সঙ্গে একটি যৌথ বিনিয়োগ রয়েছে এবং আমরা চাইলে যে কোনো মুহূর্তে এই অংশীদারিত্ব বাস্তবায়ন করতে পারি।’

তিনি আরও বলেন, আঙ্কারা ও রিয়াদ ‘বড় ধরণের’ প্রতিরক্ষা শিল্প সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। তুরস্ক এ চুক্তি সম্প্রসারণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চলমান উত্তেজনা সম্পর্কে এরদোয়ান জানিয়েছেন, তিনি আশা করেন যে উভয় পক্ষ সংলাপের মাধ্যমে উত্তেজনা কমাবে এবং এর জন্য আলোচনার টেবিল স্থাপন করা গুরুত্বপূর্ণ।

গাজা পরিস্থিতি নিয়ে এরদোয়ান বলেছেন, গাজা শান্তি পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে এবং শান্তি ও স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে তুরস্ক ।

সূত্র: আনাদোলু এজেন্সি

