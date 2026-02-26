দফায় দফায় বিস্ফোরণে কেঁপে উঠলো কিয়েভ

দফায় দফায় বিস্ফোরণে কেঁপে উঠলো কিয়েভ
দফায় দফায় বিস্ফোরণে কেঁপে উঠলো ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ। স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) ভোরে বেশ কয়েকটি বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে কিয়েভের মধ্যাঞ্চল। বার্তা সংস্থা এএফপির সাংবাদিকরা নিশ্চিত করেছেন যে, তারা বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেয়েছেন। জেনেভায় ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধের অবসানের বিষয়ে মার্কিন প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরিকল্পিত আলোচনার আগে কর্মকর্তারা ইউক্রেনের রাজধানীতে বিমান হামলার সতর্কবার্তা দেওয়ার পরেই বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গেছে।
চার বছর আগে ইউক্রেনে রাশিয়ার পূর্ণ মাত্রার আক্রমণের ফলে শুরু হওয়া যুদ্ধের অবসান ঘটাতে ওয়াশিংটন জোর দিচ্ছে। এই সংঘাতে কয়েক লাখ মানুষ হতাহত ও নিখোঁজ হয়েছে এবং বিশেষ করে পূর্ব ও দক্ষিণ ইউক্রেনের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ধ্বংস হয়ে গেছে।
রাজধানীর সামরিক প্রশাসনের প্রধান টাইমুর তাকাচেঙ্কো বলেছেন, রাশিয়া স্ট্রাইক ড্রোন এবং ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে শহরটিতে আক্রমণ করছে। এর কিছুক্ষণ আগে ইউক্রেনীয় বিমান বাহিনী কিয়েভের দিকে দ্রুতগতির লক্ষ্যবস্তুগুলোর মাধ্যমে আক্রমণ হওয়ার বিষয়ে সতর্কবার্তা দেয়।
তিনি টেলিগ্রামে এক বার্তায় বলেছেন, বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কাজ করছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত আশ্রয়কেন্দ্রে থাকুন। তবে এসব হামলা কেবল রাজধানীতেই সীমাবদ্ধ ছিল না।
উত্তর-পূর্বে, খারকিভের মেয়র ইগর তেরেখভ বলেছেন, দুটি বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র শহরের দিকে উড়ে যাওয়ায় লোকজনকে আশ্রয়কেন্দ্রে থাকার জন্য সতর্ক করে দিয়েছে।
তেরেখভ পরে শেভচেনকিভস্কি এবং কিয়েভস্কি জেলায় ‘সম্মিলিত বিমান হামলা’র বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্বে, জাপোরিঝিয়ার আঞ্চলিক প্রধান ইভান ফেডোরভ বলেছেন, শহরটি আক্রমণের কবলে পড়েছে, বেশ কয়েকটি বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গেছে এবং কমপক্ষে একজন আহত হয়েছে।
ক্রিভি রিগে, ডিনিপ্রোপেট্রোভস্ক আঞ্চলিক প্রশাসনের প্রধান ওলেকসান্ডার গাঞ্জা বলেছেন, রাশিয়ার একটি হামলায় ৮৯ বছর বয়সী এক ব্যক্তি আহত হয়েছেন এবং আগুন লেগেছে যা একটি উঁচু ভবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।
টিটিএন