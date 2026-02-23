ভারতে মুসলিম হওয়ায় ত্রাণের কম্বল পেলেন না নারী, ভিডিও ভাইরাল

ভারতে মুসলিম হওয়ায় ত্রাণের কম্বল পেলেন না নারী, ভিডিও ভাইরাল
ভারতে মুসলিম পরিচয়ের কারণে এক নারীকে ত্রাণের কম্বল না দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বিজেপির সাবেক সংসদ সদস্য সুখবীর সিং জৌনপুরিয়ার বিরুদ্ধে। সামাজিক মাধ্যমে ওই ঘটনার ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পর তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছেন তিনি।
ভিডিওতে দেখা যায়, টঙ্ক-সাওয়াই মাধোপুর কেন্দ্রের সাবেক এই সংসদ সদস্য কম্বল বিতরণ কর্মসূচিতে উপস্থিত কয়েকজন নারীর মধ্যে কম্বল বিতরণ করছেন। এসময় এক নারী মুসলিম পরিচয় দিলে তাকে সরে যেতে নির্দেশ দেন ওই বিজেপি নেতা।
তার দাবি, ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে গালমন্দ করা মানুষদের কম্বল নেওয়ার অধিকার নেই। তিনি আরও বলেন, কর্মসূচিটি কোনো সরকারি প্রকল্পের অংশ নয়, বরং এটি তার ব্যক্তিগত উদ্যোগ।
ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পর রাজস্থান বিধানসভার বিরোধীদলীয় নেতা টিকারাম জুলি অভিযোগ করেন, ওই বিজেপি নেতা একজন মুসলিম নারীকে অপমান করেছেন। তিনি দাবি করেন, নিওয়াই তহসিলের কারেদা গ্রামে কম্বল বিতরণকালে এক নারীর নাম জানার পর তার কাছ থেকে কম্বলটি ফিরিয়ে নেওয়া হয়।
The ugly face of communal bigotry and anti-Muslim discrimination within the BJP. Former BJP MP Sukhbir Singh Jaunapuria, while distributing blankets, asked a poor woman her name. When she identified herself as a Muslim, Sukran Khan, He asked her to step aside and leave the… pic.twitter.com/JGkvgt8BJp— Mohammed Zubair (@zoo_bear) February 23, 2026
টিকারাম জুল্লি বলেন, একজন সাবেক সংসদ সদস্যের দরিদ্র নারীর ধর্ম জিজ্ঞেস করে কম্বল ফিরিয়ে নেওয়া অত্যন্ত নিন্দনীয়। এটি স্পষ্ট বৈষম্যের শামিল।
স্থানীয় বাসিন্দাদের ভাষ্য অনুযায়ী, গত রোববার বিকেলে কম্বল বিতরণ কর্মসূচিতে প্রথমে কয়েকজন নারীকে কম্বল দেওয়া হলেও পরে তাদের ধর্মীয় পরিচয় জানার পর কিছু কম্বল ফিরিয়ে নেওয়া হয়।
জানা গেছে, সুখবীর সিং ওই এলাকায় আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি আজমীরে প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রস্তাবিত সফরের আমন্ত্রণ জানাতে গিয়েছিলেন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজস্থানের রাজনীতিতে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে।
সূত্র: ডেকান হেরাল্ড
কেএএ/