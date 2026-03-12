ইরানে কার্যক্রম চালিয়ে যাবে রাশিয়ার পারমাণবিক সংস্থা রোসাটম

ইরানে কার্যক্রম চালিয়ে যাবে রাশিয়ার পারমাণবিক সংস্থা রোসাটম
মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাতের মধ্যেও ইরানে কার্যক্রম চালিয়ে যাবে রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় পারমাণবিক সংস্থা রোসাটম। সংস্থাটির প্রধান অ্যালেক্সেই লিখাচেভ এ তথ্য জানিয়েছেন।
রোসাটম বর্তমানে বুমেহার পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে আরও দুটি পারমাণবিক ইউনিট নির্মাণের কাজ চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।
রোসাটমই ইরানের একমাত্র পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বুশেহরে প্রথম ১ গিগাওয়াট ক্ষমতার ইউনিট নির্মাণ করে। তবে ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার পর নতুন ইউনিটগুলোর নির্মাণকাজ সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয় এবং কিছু কর্মীকে সরিয়ে নেওয়া হয়।
লিখাচেভ জানান, বর্তমানে প্রায় ৪৫০ জন রোসাটম কর্মী এখনো বুশেহর প্রকল্প এলাকায় রয়েছেন। এ সপ্তাহে প্রায় ১৫০ জন কর্মী আর্মেনিয়া হয়ে রাশিয়ায় ফিরে গেছেন।
তিনি বলেন, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইউনিট নির্মাণ আমাদের অগ্রাধিকারগুলোর একটি। এখন ইরান ছাড়ার সময় নয়। মধ্যপ্রাচ্যে যা ঘটছে তা বৈশ্বিক পরিস্থিতির একটি অংশ মাত্র।
রাশিয়া ও ইরানের মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী, ইরানে সর্বোচ্চ আটটি পারমাণবিক ইউনিট নির্মাণ করা যেতে পারে।
সূত্র: আল-জাজিরা
এমএসএম