হরমুজ প্রণালি অবশ্যই বন্ধ থাকবে: ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৩৭ পিএম, ১২ মার্চ ২০২৬
ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনি/ ফাইল ছবি: আইআরএনএ

ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনি বলেছেন, শত্রুদের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালি অবশ্যই বন্ধ রাখা হবে।

রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে সম্প্রচারিত এক ভাষণে তিনি জাতীয় ঐক্যের আহ্বান জানান এবং বলেন, চলমান সংঘাতের মধ্যে ইরান তার অবস্থান থেকে সরে আসবে না।

ইরানের সাবেক সর্বোচ্চ নেতা আলী-খামেনি যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলি হামলায় নিহত হওয়ার পর তার ছেলে মোজতবা খামেনিকে দেশটির নতুন সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।

সূত্র: আল-জাজিরা

