ইরানকে গোয়েন্দা তথ্য দিয়ে সহায়তা করছে রাশিয়া: ডোনাল্ড ট্রাম্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৫৩ এএম, ১৪ মার্চ ২০২৬
ছবি: আনাদোলু এজেন্সি

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ইসরায়েল-মার্কিন বাহিনী সম্পর্কে গোপন গোয়েন্দা তথ্য দিয়ে ইরানকে ‘কিছুটা’ সহায়তা করছে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।

শুক্রবার (১৩ মার্চ) মার্কিন সংবাদমাধ্যম ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এমন মন্তব্য করেছেন। এদিকে মার্কিন বিভিন্ন গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, ইরানকে গোয়েন্দা তথ্য দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনীকে লক্ষ্যবস্তু করতে সহায়তা করছে পরাশক্তি রাশিয়া।

ওই সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, ‘আমি মনে করি তিনি (পুতিন) হয়ত তাদের (ইরানকে) একটু-আধটু সাহায্য করছেন-হ্যাঁ, এমনটা হতে পারে।’

তিনি আরও বলেন, পুতিন হয়ত মনে করেন যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনকে সহায়তা করছে। ‘আর তিনি হয়ত ভাবেন আমরা ইউক্রেনকে সাহায্য করছি, তাই না?… হ্যাঁ, আমরাও তাদেরকে সাহায্য করছি।’ বলেন ট্রাম্প।

ট্রাম্প ইঙ্গিত দেন, বৈশ্বিক শক্তিগুলো এ ধরনের পরিস্থিতিকে প্রায় একইভাবে দেখে। তার ভাষায়, ‘চীনও একই কথা বলবে—তারা এ ধরণের সাহায্য করে, আমরাও করি।’

মার্কিন সংবাদমাধ্যম দ্য ওয়াশিংটন পোস্টের-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়, বিষয়টি সম্পর্কে অবগত কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে জানা গেছে— তেহরানকে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শক্তি সম্পদের অবস্থানসংক্রান্ত তথ্য দিয়েছে মস্কো।

এসব তথ্যের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন যুদ্ধজাহাজ ও সামরিক বিমানের সুনির্দিষ্ট অবস্থান তথা এগুলো কোথায় রয়েছে, সেই তথ্যও রয়েছে।

