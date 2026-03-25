ইসরায়েলি হামলায় লেবাননে নিহত ৯, আহত ৪৭

ইসরায়েলি হামলায় লেবাননে নিহত ৯, আহত ৪৭
লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে ইসরায়েলের নতুন হামলায় অন্তত ৯ জন নিহত এবং ৪৭ জন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে স্থানীয় গণমাধ্যম।
দেশটির জাতীয় সংবাদ সংস্থা এনএনএ-এর বরাতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, নাবাতিয়েহ অঞ্চলের হাব্বুশ শহরে বিমান হামলায় ৩ জন নিহত ও ১৮ জন আহত হন।
এছাড়া টাইর শহরের আল-আলাম মোড়ে আরেকটি হামলায় ২৪ জন আহত হয়েছেন। অন্যদিকে, মিয়েহ ফিলিস্তিনি শরণার্থী শিবিরে হামলায় ২ জন নিহত ও ৪ জন আহত হন।
সাইদনের আদলুন এলাকায় ইসরায়েলি হামলায় আরও ৪ জন নিহত এবং একজন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।
ইসরায়েল গত ২ মার্চ থেকে সীমান্তপাড়ের হামলার জেরে হিজবুল্লাহর-এর বিরুদ্ধে দক্ষিণ লেবাননে ব্যাপক বিমান হামলা ও স্থল অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। লেবাননের কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, এ পর্যন্ত ইসরায়েলি হামলায় অন্তত ১,০৭২ জন নিহত এবং ২,৯৬৬ জন আহত হয়েছেন।
গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র যৌথ ভাবে ইরানের ওপর হামলা চালায়। এর প্রতিবাদে ইসরায়েল ও মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটিগুলোতে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইরান। যৌথ সামরিক অভিযানে ইরানে ইতোমধ্যে ১,৩৪০ জনের বেশি নিহত হয়েছেন।
সূত্র: আনাদোলু এজেন্সি
