রাম নবমীর শোভাযাত্রায় ফাঁকা গুলি ছুড়ে বিপাকে এমএলএ

রাম নবমীর শোভাযাত্রায় ফাঁকা গুলি ছুড়ে বিপাকে এমএলএ
ভারতের ওড়িশা রাজ্যের টিটলাগড়ের বিধায়কের বিরুদ্ধে রাম নবমীর শোভাযাত্রায় ফাঁকা গুলি ছোড়ার অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে। ঘটনাটি রাজ্যের বালাঙ্গির জেলায় ঘটে, যা ভক্তদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে এবং জননিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ায়।
শুক্রবার রাম নবমীর উদযাপনের সময় এ ঘটনা ঘটে। এদিন রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি, উচ্ছৃঙ্খল আচরণ এবং জনসমাগম নিয়ন্ত্রণে সমস্যার খবর পাওয়া যায়। ধর্মীয় শোভাযাত্রা কিছু এলাকায় উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতে রূপ নেয়।
প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, শোভাযাত্রায় অংশ নেওয়ার সময় বিধায়ক ফাঁকা গুলি ছোড়েন। এতে কেউ আহত না হলেও শত শত ভক্তের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
পুলিশ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ফাঁকা গুলি ব্যবহার করা হলেও বড় জনসমাগমের মধ্যে অস্ত্র ব্যবহার করা নিরাপত্তা বিধি লঙ্ঘন করেছে এবং এটি গুরুতর নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি করেছে।
ঘটনার পর বিধায়কের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা কর্মকর্তা (পিএসও) প্রেমচাঁদ নাগকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। শনিবার বালাঙ্গির পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে নর্দান রেঞ্জের আইজি তার জিজ্ঞাসাবাদ করার পর এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়।
বালাঙ্গির এসপি জানান, পিএসওর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং তাকে তাৎক্ষণিকভাবে বিধায়কের নিরাপত্তা দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।
টিটলাগড় পুলিশ বিধায়ক ও পিএসও—দুজনের বিরুদ্ধেই অস্ত্র আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা করেছে। এছাড়া ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১২৫ ধারা এবং অস্ত্র আইনের ২৫ ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।
বালাঙ্গির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জানান, এ ঘটনায় একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্টদের নোটিশ পাঠানো হয়েছে।
তিনি বলেন, আমরা একটি এফআইআর দায়ের করেছি, সংশ্লিষ্টদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি অস্ত্রটি জব্দ করা হয়েছে এবং পিএসওর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
সূত্র: এনডিটিভি
