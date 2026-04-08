  2. আন্তর্জাতিক

ইসরায়েলের ড্রোন হামলায় আল জাজিরার সাংবাদিক নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:০৭ পিএম, ০৮ এপ্রিল ২০২৬
গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি বাহিনীর বর্বরতা/ ছবি : এএফপি

ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলের ড্রোন হামলায় আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার এক সাংবাদিক নিহত হয়েছেন।

বুধবার (৮ এপ্রিল) আল জাজিরা এক প্রতিবেদনে মোহাম্মেদ উইশাহ নামে তাদের ওই প্রতিবেদকের নিহত হওয়ার খবরটি নিশ্চিত করে।

তাদের প্রতিবেদনে আল জাজিরা জানায়, গাজা শহরের মূল সড়কে গাড়ি চালানোর সময় তাকে লক্ষ্য করে ইসরায়েলি বাহিনী হামলা চালায়। তিনি আল জাজিরার মুবাশের প্রতিনিধি ছিলেন।

উইশাহকে হত্যার মধ্য দিয়ে ২০২৩ সালের অক্টোবরে যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ইসরায়েলের হাতে এ পর্যন্ত নিহত ফিলিস্তিনি সাংবাদিকদের সংখ্যা দাঁড়ালো ২৬২-তে।

এএমএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।