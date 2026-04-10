মার্কিন কংগ্রেসে ট্রাম্পকে অপসারণের দাবি জোরালো হচ্ছে
মার্কিন কংগ্রেসে ৭০ জনেরও বেশি ডেমোক্রাট সদস্য প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে অপসারণের দাবি তুলেছেন। ইরানকে ঘিরে তার কঠোর হুমকি ও সামরিক পদক্ষেপের সমালোচনা করে তারা এই আহ্বান জানাচ্ছেন।
মঙ্গলবার (৭ এপ্রিল) ট্রাম্প দুই সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করার কয়েক ঘণ্টা আগে ইরানকে সতর্ক করে বলেছিলেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চুক্তি না হলে ‘পুরো সভ্যতা ধ্বংস’ হয়ে যেতে পারে। ট্রাম্পের এই মন্তব্যে ডেমোক্রাটদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। অনেকেই ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ‘গণহত্যার হুমকি’ দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন।
ট্রাম্পকে অভিশংসন বা ২৫তম অ্যামেন্ডমেন্ট ব্যবহার করে প্রেসিডেন্সি ক্ষমতা থেকে সরানোর দাবি জোরদার করেছেন ডেমোক্রাট সদস্যরা। তবে বর্তমানে তাদের কাছে এ ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার মতো পর্যাপ্ত ভোট নেই।
ডেলওয়ারের প্রতিনিধি সারা ম্যাকব্রিড বলেন, একজন প্রেসিডেন্টকে যুদ্ধাপরাধের হুমকি দেওয়ার অনুমতি দেওয়া যায় না। ট্রাম্পকে ‘কমান্ডার-ইন-চিফ হওয়ার অযোগ্য’ বলে মন্তব্য করেছেন নিউ জার্সির সিনেটর অ্যান্ডি কিম।
মিশিগানের প্রতিনিধি শ্রী থানেদার ভাইস প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রিসভার সদস্যদের কাছে ২৫তম সংশোধনী প্রয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন। অন্যদিকে কানেকটিকাটের প্রতিনিধি জন লারসন এরই মধ্যে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিশংসনের প্রস্তাব দাখিল করেছেন।
বর্তমানে রিপাবলিকানদের নিয়ন্ত্রণে থাকা কংগ্রেসে ট্রাম্পকে অপসারণ করা কঠিন হলেও, ডেমোক্রাটরা আশা করছেন ভবিষ্যৎ মধ্যবর্তী নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে তারা বিষয়টি আবার জোরালোভাবে তুলবেন।
সূত্র: দ্য হিল
