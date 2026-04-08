এখন ইরান আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে দুর্বল: নেতানিয়াহু

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:৩৯ পিএম, ০৮ এপ্রিল ২০২৬
বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু/ ছবি: এএফপি (ফাইল)

আমেরিকা ও ইসরায়েলের মধ্যকার সম্পর্কের প্রশংসা করেছেন বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, এখন ইরান আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে দুর্বল।

বুধবার (৮ এপ্রিল) রাতে জেরুজালেমে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। খবর আল জাজিরার।

নেতানিয়াহু বলেন, ইরানের সঙ্গে যে যুদ্ধবিরতি হয়েছে হিজবুল্লাহ তার অন্তর্ভুক্ত নয়। আমরা এখনও হিজুল্লাহকে আঘাত করছি। যেসব জায়গায় তারা নিরাপদ থাকবে ভেবেছিল আমরা সেসব জায়গায় হিজবুল্লাহকে আঘাত করেছি।

এদিকে তার এ সংবাদ সম্মেলনে চলাকালেই ইরানের ইসফাহান ও কেরমান শহরে আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সচল করা হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির বার্তা সংস্থা মেহের। তারা আরও জানিয়েছে, ইসফাহানে বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া গেছে।

