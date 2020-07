চীনে কার্গো বিমানে ভয়াবহ আগুন

চীনের সাংহাই প্রদেশের পুডং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ইথিওপিয়ান এয়ারলাইন্সের পণ্যবাহী একটি কার্গো বিমানে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। বুধবার দেশটির স্থানীয় সময় বিকেল ৩টা ৫৬ মিনিটের দিকে বিমানটিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

চীনের সরকারি সংবাদসংস্থা সিনহুয়ার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইথিওপিয়ান এয়ারলাইন্সের বোয়িং ৭৭৭-এফ এর একটি কার্গো বিমানে আগুন ধরেছে। তবে বিমানবন্দরের ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছেন। অগ্নিকাণ্ডের কারণ সম্পর্কেও এখনও কিছু জানা যায়নি।

চীনা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বেশ কয়েকটি ভিডিওতে দেখা যায়, বিমানবন্দরের মূল কার্গো ডেক থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। পরে সেখান থেকে ইথিওপিয়ান এয়ারলাইন্সের ওই কার্গো বিমানটিতে আগুন ধরে যায় বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এদিকে, সাংহাই ফায়ার সার্ভিস কর্তৃপক্ষ চীনা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম উইবোতে দেয়া এক বিবৃতিতে বলেছে, কার্গো বিমানটিতে অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়ার পর ফায়ার সার্ভিসের ১৭টি গাড়ি ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। পরে তারা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। তবে এতে এখন পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

Here is a video circulating on Chinese social media of the burning @flyethiopian 777F at Shanghai Pudong Airport. It's most definitely a hull loss at this point. #BreakingNews #AvGeek pic.twitter.com/FN98d6QNrJ