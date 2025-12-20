  2. আন্তর্জাতিক

সিরিয়ায় বড় ধরনের হামলা চালালো যুক্তরাষ্ট্র

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:২৮ এএম, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫
কথা বলছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প/ ছবি: এএফপি (ফাইল)

মার্কিন সামরিক বাহিনী সিরিয়ায় ইসলামিক স্টেট (আইএসআইএস)-এর ডজনখানেক লক্ষ্যবস্তুতে বড় ধরনের হামলা চালিয়েছে। মার্কিন কর্মকর্তারা জানান, তাদের সেনাদের ওপর হামলার প্রতিশোধ হিসেবেই এই অভিযান চালানো হয়েছে।

গত কয়েক মাস ধরে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন জোট সিরিয়ায় আইএসআইএস সন্দেহভাজনদের লক্ষ্য করে বিমান হামলা ও স্থল অভিযান চালিয়ে আসছিল, যেখানে প্রায়ই সিরিয়ার নিরাপত্তা বাহিনীরাও অংশ নিয়েছে।

গত সপ্তাহে সিরিয়ায় সন্দেহভাজন আইএসআইএস হামলায় মার্কিন সেনা নিহত হওয়ার পর প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রতিশোধ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন।

মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ বলেন, হামলাগুলোতে আইএসআইএস যোদ্ধা, অবকাঠামো ও অস্ত্রভাণ্ডার লক্ষ্য করা হয়েছে এবং এই অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছে অপারেশন হকআই স্ট্রাইক।

তিনি বলেন, এটি কোনো যুদ্ধের সূচনা নয়—এটি প্রতিশোধের ঘোষণা। আজ আমরা আমাদের শত্রুদের শিকার করেছি এবং হত্যা করেছি এবং আমরা এটি চালিয়ে যাবো।

ট্রাম্প সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বলেন, সিরিয়ার সরকার এই হামলাগুলো পুরোপুরি সমর্থন করেছে এবং যুক্তরাষ্ট্র খুবই কঠোর প্রতিশোধ নিচ্ছে।

একজন মার্কিন কর্মকর্তা জানান, মধ্য সিরিয়াজুড়ে ৭০টির বেশি লক্ষ্যবস্তুতে এই হামলা চালানো হয়েছে। এতে এফ-১৫ ও এ-১০ যুদ্ধবিমান, অ্যাপাচি হেলিকপ্টার এবং হিমার্স রকেট সিস্টেম ব্যবহার করা হয়।

সিরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়, ইসলামিক স্টেটের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সিরিয়া তার দৃঢ় অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে এবং নিশ্চিত করবে যেন দেশটির ভূখণ্ডে গোষ্ঠীটির কোনো নিরাপদ আশ্রয় না থাকে।

বর্তমানে সিরিয়ায় প্রায় এক হাজার মার্কিন সেনা অবস্থান করছে।

বর্তমানে সিরিয়ার সরকার পরিচালিত হচ্ছে সাবেক বিদ্রোহীদের দ্বারা, যারা ১৩ বছরের গৃহযুদ্ধের পর গত বছর প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদকে ক্ষমতাচ্যুত করে। এই সরকারে সিরিয়ার সাবেক আল-কায়েদা শাখার সদস্যরাও রয়েছেন, যারা পরে সংগঠনটি ছাড়ে এবং ইসলামিক স্টেটের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ায়।

ইসলামিক স্টেটের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন জোটের সঙ্গে সিরিয়া সহযোগিতা করে আসছে। গত মাসে প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল-শারা হোয়াইট হাউজ সফর করলে এ বিষয়ে একটি সমঝোতাও হয়।

সূত্র: রয়টার্স

