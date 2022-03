বিশ্বের ‘ভুলে যাওয়া’ সংকটে নজর ফেরাতে ইয়েমেনে অ্যাঞ্জেলিনা জোলি

রুশ আগ্রাসনের মুখে দু’সপ্তাহ ধরে ইউক্রেন নিয়ে সারা বিশ্বে যে পরিমাণ কথাবার্তা হচ্ছে, তা অভূতপূর্বই বলা যায়। বিশ্বের প্রতিটি কোণায় প্রতিটি মিডিয়াতে আজ ইউক্রেন সংকটের খবর। অথচ ইয়েমেনে যে সাত বছর ধরে যুদ্ধ চলছে, মানুষ যেন তা ভুলেই গেছে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশটিতে ‘বিশ্বের সবচেয়ে ভয়াবহ’ মানবিক সংকট নিয়ে কারও কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। এ কারণে বিশ্ববাসীর ‘ভুলে যাওয়া’ এ সংকটে নজর ফেরাতে শান্তির বার্তা নিয়ে ইয়েমেনে গেছেন জনপ্রিয় হলিউড অভিনেত্রী ও মানবাধিকার কর্মী অ্যাঞ্জেলিনা জোলি।

সোমবার (৭ মার্চ) জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা (ইউএনএইচসিআর) এক টুইটে জানিয়েছে, তাদের বিশেষ দূত অ্যাঞ্জেলিনা জোলি বিশ্বের ভুলে যাওয়া সংকটের ওপর আলোকপাত করতে ইয়েমেনে রয়েছেন। সেখানে তিনি সাত বছর ধরে চলা সংঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর সঙ্গে দেখা করছেন।

UNHCR Special Envoy #AngelinaJolie is in Yemen to shine a light on the world's forgotten crisis.



She is meeting families affected by a brutal 7 year conflict that has left millions in need of humanitarian assistance. It is important that the people of Yemen are not left behind. pic.twitter.com/jT45sTapu5