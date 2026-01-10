  2. আন্তর্জাতিক

বিশ্বজুড়ে যুদ্ধের দামামা বাজিয়েও নোবেল শান্তি পুরস্কার চান ট্রাম্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৪৩ পিএম, ১০ জানুয়ারি ২০২৬
বিশ্বজুড়ে যুদ্ধের দামামা বাজিয়েও নোবেল শান্তি পুরস্কার চান ট্রাম্প
শান্তিতে নোবেল পুরস্কার চান ট্রাম্প/ ফাইল ছবি: নোবেল পিস প্রাইজ, এএফপি

ভেনেজুয়েলা আক্রমণ করেছেন; ইরান, গ্রিনল্যান্ড, কলম্বিয়া, মেক্সিকোয় আক্রমণের হুমকি দিচ্ছেন; তার কারণেই বিশ্বজুড়ে নতুন করে বেজে উঠেছে যুদ্ধের দামামা। তবু তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কার চান! মনে-প্রাণে বিশ্বাসও করেন, এই পুরস্কারের জন্য সারা বিশ্বে তারচেয়ে যোগ্য মানুষ আর কেউ নেই! মানুষটার নাম ডোনাল্ড ট্রাম্প।

গত শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) হোয়াইট হাউজে তেল ও গ্যাস খাতের নির্বাহীদের সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট দাবি করেন, ইতিহাসে তার মতো এতগুলো যুদ্ধ থামাতে আর কেউ পারেনি।

সাংবাদিকরা ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেত্রী মারিয়া করিনা মাচাদোর একটি মন্তব্যের প্রসঙ্গ তুললে ট্রাম্প দাবি করেন, নোবেল কমিটি নিয়ে নরওয়ে বিব্রত অবস্থায় রয়েছে। তার কথায়, ‘যা হয়েছে তা নিয়ে নরওয়ে খুবই লজ্জিত!’ নরওয়ের নোবেল কমিটিই শান্তি পুরস্কারটি দিয়ে থাকে।

ট্রাম্প দাবি করেন, তিনি মোট আটটি বড় যুদ্ধ থামিয়েছেন। তার মতে, এসব যুদ্ধের কিছু চলছিল তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে। ‘কিছু যুদ্ধ ৩৬ বছর, ৩২ বছর, ৩১ বছর, ২৮ বছর, ২৫ বছর ধরে চলছিল। আবার কিছু যুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছিল, যেমন- ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে। সেখানে এরই মধ্যে আটটি যুদ্ধবিমান ভূপাতিত হয়েছিল,’ বলেন তিনি।

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ২০২৫ সালের মে মাসে সৃষ্ট উত্তেজনার প্রসঙ্গ টেনে ট্রাম্প বলেন, তার হস্তক্ষেপেই দুই দেশ পরমাণু সংঘাতে না গিয়ে দ্রুত যুদ্ধবিরতিতে পৌঁছায়। ‘আমি খুব দ্রুত তাদের মধ্যে যুদ্ধবিরতি করিয়েছি, পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার ছাড়াই,’ তিনি বলেন।

নিজের নোবেল পাওয়ার যোগ্যতা নিয়ে আরও এক ধাপ এগিয়ে ট্রাম্প বলেন, ‘আমি ইতিহাসে এমন কাউকে মনে করতে পারি না, যে আমার চেয়ে বেশি নোবেল পাওয়ার যোগ্য। আমি গর্ব করছি না, কিন্তু আর কেউ এতগুলো যুদ্ধ থামায়নি। বারাক ওবামা নোবেল পেয়েছিলেন, তিনি নিজেও জানতেন না কেন, এখনো জানেন না।’

ট্রাম্প বলেন, প্রতিটি যুদ্ধ থামানোর জন্য আলাদা আলাদা নোবেল পুরস্কার পাওয়া উচিত ছিল। ‘এসব যুদ্ধ ছিল বড়। কেউ ভাবেনি এগুলো থামানো যাবে। প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন নিজে আমাকে ফোন করে বলেছেন, তিনি ১০ বছর ধরে দুটো যুদ্ধ থামাতে চেষ্টা করেও পারেননি।’

সূত্র: ডন
