১২ মাস আগে ‘পারসন অব দ্য ইয়ার’ ছিলাম, স্মৃতিকাতর ইলন মাস্ক

প্রভাবশালী মার্কিন সাময়িকী টাইমের নজরে ২০২১ সালের বর্ষসেরা ব্যক্তিত্ব বা ‘পারসন অব দ্য ইয়ার’ হয়েছিলেন টেসলা সিইও ইলন মাস্ক। কিন্তু সেই পরিমাণ প্রভাব কিংবা অর্থবিত্ত কোনোটাই এখন নেই বিশ্বের দ্বিতীয় শীর্ষ ধনীর। ২০২২ সালে রীতিমতো ঝড় গেছে তার ওপর দিয়ে। ফলে এক বছর আগের সুসময়ের কথা মনে করে বেশ স্মৃতিকাতর হয়ে পড়েছেন ৫১ বছর বয়সী এ ধনকুবের।

১৯২৭ সাল থেকে প্রতি বছর সমাজে বিভিন্নভাবে প্রভাব ফেলা ব্যক্তি, গোষ্ঠী, বস্তু বা উদ্যোগকে বর্ষসেরা ঘোষণা করে আসছে টাইম। এই প্রভাব ইতিবাচক-নেতিবাচক উভয় ধরনেরই হতে পারে। টাইমের নজরে ‘পারসন অব দ্য ইয়ার’ হচ্ছেন এমন কেউ, যে সংবাদ বা মানবজীবনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেন, তা সে ভালো বা খারাপ যেটাই হোক না কেন।

বুধবার (৪ জানুয়ারি) ছোট্ট এক টুইটে ইলন মাস্ক লিখেছেন, ১২ মাস আগে আমিই ছিলাম বর্ষসেরা ব্যক্তিত্ব।

12 months ago, I was Person of the Year