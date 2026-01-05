কলম্বিয়াতে সামরিক অভিযানের হুমকি ট্রাম্পের, তালিকায় আছে কিউবা

কলম্বিয়াতে সামরিক অভিযানের হুমকি ট্রাম্পের, তালিকায় আছে কিউবা
ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে আটকের পর কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রোকে প্রকাশ্যে হুমকি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এছাড়া কিউবার সরকারও শিগগিরই পতনের মুখে পড়তে পারে বলে মন্তব্য করেছেন ট্রাম্প।
রোববার (৪ ডিসেম্বর) গভীর রাতে এয়ার ফোর্স ওয়ানে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথোপকথনে কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সামরিক অভিযানের ইঙ্গিত দিয়েছেন ট্রাম্প।
বামপন্থী প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রোর নেতৃত্বে কলম্বিয়া একজন অসুস্থ মানুষের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে বলে সাংবাদিকদের সামনে মন্তব্য করেন ট্রাম্প। এ সময় পেত্রোর বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রে কোকেন উৎপাদন ও সরবরাহের অভিযোগ তোলেন ট্রাম্প।
সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ভেনেজুয়েলা খুবই অসুস্থ। কলম্বিয়াও অসুস্থ-একজন অসুস্থ মানুষের দ্বারা পরিচালিত যে কোকেন তৈরি করে যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রি করতে পছন্দ করে। আর সে খুব বেশি দিন এটা করতে পারবে না।
ট্রাম্পের এমন মন্তব্যের পর এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে এর অর্থ কি কলম্বিয়ার বিরুদ্ধেও যুক্তরাষ্ট্র সামরিক অভিযান চালাবে? এর জাবাবে ট্রাম্প বলেছেন, আমার কাছে এটা ভালোই শোনাচ্ছে।
এছাড়া কিউবা প্রসঙ্গে ট্রাম্প বলেছেন, দেশটিতে সামরিক হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নাও হতে পারে কারণ কিউবা নিজের দুর্বল অবস্থার কারণেই ভেঙে পড়তে পারে।
ট্রাম্প বলেছেন, কিউবা এখন পতনের জন্য প্রস্তুত। দেশটির আর কোনো আয় নেই। তারা ভেনেজুয়েলার তেল থেকেই আয় করত, এখন সেটাও পাচ্ছে না। কিউবা কার্যত ভেঙে পড়ার পথে।
ট্রাম্প আরও দাবি করেন, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বহু কিউবান–আমেরিকান এই পরিস্থিতিতে খুব খুশি হবেন।
সূত্র : আল-জাজিরা
কেএম