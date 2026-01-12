  2. বিনোদন

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:৪৪ পিএম, ১২ জানুয়ারি ২০২৬
স্থগিত হওয়া ফরিদা পারভীনের জন্মদিনের অনুষ্ঠান আগামীকাল
ফরিদা পারভীন । ছবি: সংগৃহীত

কিংবদন্তি লালনসংগীতশিল্পী ফরিদা পারভীনের মৃত্যুর পর প্রথম জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ স্মরণানুষ্ঠানের আয়োজন করেছে তার হাতেগড়া সংগীত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ‘অচিন পাখি সংগীত একাডেমি’। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার মূল মিলনায়তনে আগামীকাল মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) বিকেল ৪টায় এই আয়োজন অনুষ্ঠিত হবে।

মূলত গত ৩১ ডিসেম্বর লালন সম্রাজ্ঞীর ৭১তম জন্মদিনেই অনুষ্ঠানটি হওয়ার কথা ছিল। তবে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে জাতীয় শোক পালনের কারণে তা স্থগিত করা হয়। পরে নতুন তারিখে এই স্মরণানুষ্ঠান আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ফরিদা পারভীনের স্বামী ও নন্দিত বংশীবাদক গাজী আবদুল হাকিম জানিয়েছেন, শিল্পীকে শ্রদ্ধা জানাতেই এই বিশেষ আয়োজন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। বিশেষ অতিথি হিসেবে থাকবেন তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মাহবুবা ফারজানা এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক রেজাউদ্দিন স্টালিন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ। সভাপতিত্ব করবেন গাজী আবদুল হাকিম।

১৯৫৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর নাটোরের সিংড়ায় জন্ম ফরিদা পারভীনের। মাত্র ১৪ বছর বয়সে শুরু হয় তার পেশাদার সংগীতজীবন। ১৯৬৮ সালে রাজশাহী বেতারের তালিকাভুক্ত শিল্পী হিসেবে নজরুল সংগীত গাওয়ার মধ্য দিয়ে তার পথচলা। পরে দেশাত্মবোধক গান এবং লালন সংগীতে নিজস্ব ভুবন গড়ে তোলেন তিনি। সাধক মোকসেদ আলী শাহের কাছে লালনসংগীতের তালিম নিয়েছিলেন এই কিংবদন্তি শিল্পী।

সংগীতে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৮৭ সালে ফরিদা পারভীন একুশে পদকে ভূষিত হন। এছাড়া ১৯৯৩ সালে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পান সেরা প্লেব্যাক গায়িকা হিসেবে। আন্তর্জাতিক পরিসরেও তার কৃতিত্ব স্বীকৃত-২০০৮ সালে জাপান সরকারের পক্ষ থেকে তিনি লাভ করেন ‘ফুকুওয়াকা এশিয়ান কালচার’ পুরস্কার।

গান আর সাধনার যে উত্তরাধিকার ফরিদা পারভীন রেখে গেছেন, এই স্মরণানুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই তাকে নতুন করে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় স্মরণ করবে সংগীতাঙ্গন।

এমএমএফ

