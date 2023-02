তুরস্কের মধ্যাঞ্চলে ফের ৫.৫ মাত্রার ভূমিকম্প

তুরস্কের মধ্যাঞ্চলে আবারও ৫ দশমিক ৫ মাত্রার ভূমিকম্পের খবর পাওয়া গেছে। যুক্তরাষ্ট্রে ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ (ইউএসজিএস) জানিয়েছে, গোলবাসি শহরের কাছে ভূ-কম্পনটির গভীরতা ছিল ১০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত।

অন্যদিকে, ফ্রান্স-ভিত্তিক ইউরোপীয়-ভূমধ্যসাগরীয় সিসমোলজিক্যাল সেন্টার (ইএমএসসি) জানায়, গোলবাসির কাছে ৫ দশমিক ৬ মাত্রার ভূ-কম্পন হয়। এর গভীরতা ছিল ২ কিলোমিটার পর্যন্ত।

উভয় সংস্থা জানিয়েছে এ দফায় ভূমিকম্প হয় মঙ্গলবার স্থানীয় সময় ৩টা ১৩ মিনিটে। তবে বিস্তারিত আর কিছু জানানো হয়নি এতে।

(VIDEO) More than 1000 people have been killed in Syria after a series of powerful earthquakes centered in southeastern Türkiye jolted the wider region early on Monday pic.twitter.com/cC8hyd5EdH