নতুন বছর উদযাপনে মেতেছে পশ্চিমবঙ্গবাসী
পুরোনো বছরকে বিদায় জানিয়ে নতুনকে স্বাগত জানাচ্ছে কলকাতাসহ গোটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। নতুন বছরের প্রথমদিন আর কোনো কাজ নয়, কেবলই ঘোরাফেরা। এর জন্য বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) সকাল থেকেই রাস্তাঘাটে বেড়েছে জনমানবের কোলাহল।
কলকাতায় যত দর্শনীয় স্থান রয়েছে, যেমন—ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, চিড়িয়াখানা, মিলেনিয়াম পার্ক, জাদুঘর, ইকো পার্ক, নিকো পার্ক, সায়েন্স সিটি, বোটানিক্যাল গার্ডেনে নেমেছে মানুষের ঢল। এছাড়া কলকাতার পার্ক স্ট্রিট এবং নিউমার্কেট চত্বরেও ভিড় জমিয়েছে পর্যটকেরা।
একই দৃশ্য কলকাতার পার্শ্ববর্তী শহরাঞ্চল উত্তর চব্বিশ পরগনার দক্ষিণেশ্বর ভবতারিণী কালী মন্দির, আদ্যাপীঠ, কালীঘাটের কালী মন্দির, কাশিপুর উদ্যানবাটিতেও। সকাল থেকেই সেখানে ভক্তদের ঢল নেমেছে।
কড়া নিরাপত্তার বলয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে এসব দর্শনীয় স্থান। অপ্রীতিকর ঘটনা ঠেকাতে সতর্ক রয়েছে পুলিশ প্রশাসন ও কুইক রেসপন্স টিম।
মেদিনীপুর জেলার দিঘার সমুদ্রসৈকত থেকে তাজপুর, মন্দারমনি—সব জায়গাতেই পর্যটকদের ভিড় চোখে পড়ার মতো। অনেকে আবার বীরভূম জেলার শান্তিনিকেতন, অযোধ্যা পাহাড়ে ভিড় করছেন। আট থেকে আশি—সব বয়সের মানুষের ভিড় দেখা যাচ্ছে পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে।
দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরে পূজা দিতে আসা প্রকৃতি চৌধুরী জাগোনিউজকে বলেন, বছরের প্রথম দিন মাকে দর্শন করার জন্যই আসা। ভালোই লাগছে। প্রথম দিন মায়ের দর্শন দিয়েই দিনটি শুরু করবো। মায়ের কাছে প্রার্থনা করবো, যাতে সারা বছর ভালো কাটে।
ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনার মুরলিধরন শর্মা জানিয়েছেন, ভোর ৩টা থেকে ভক্তরা এখানে আসতে শুরু করেছে। প্রত্যেক বছর বড় সংখ্যায় মানুষ এখানে পূজা দিয়ে দিনটি শুরু করতে চায়।
তিনি জানান, এখানে পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। আমরা চেষ্টা করছি, যাতে মানুষ সুষ্ঠুভাবে পূজা দিয়ে বছর শুরু করতে পারে।
