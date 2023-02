প্রযুক্তির সবচেয়ে ভালো বিষয় হলো, সময়ের সঙ্গে নিজেকে উন্নত করার জন্য এটি ব্যবহার করে মানুষ। মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র আজ প্রযুক্তি বিপ্লবে প্রভাবিত। কম্পিউটার দিয়ে শুরু হওয়া সেই বিপ্লব এখন পৌঁছে গেছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ও রোবোটিক্সে।

এআইর ব্যবহার কীভাবে মানুষের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে, কীভাবে উত্পাদনশীল হওয়া এবং স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির বিষয়টিকে প্রভাবিত করবে তা নিয়ে চিন্তিত বিশেষজ্ঞরা। তাদের সেই উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে দিতে পারে সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া কিছু ভিডিও।

ICYMI over on tiktok AI is hitting hard on genx.

I've always said wrt AI, expect the unexpected, the future's gonna be weirder than anyone can imagine. Skynet is the last thing to be worried about.

This is the real #aiart #AIArtCommuity pic.twitter.com/FlwUrftR6o

[email protected]