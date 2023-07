মানুষ ও প্রাণীর বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থান নতুন নয়। মানুষের সঙ্গে কুকুর, বিড়াল, হাতি বা পাখির বন্ধুত্বের গল্প প্রায়ই সামনে আসে। এবার সোশ্যাল মিডিয়ার বদৌলতে সামনে এলো তেমনই এক মন ভালো করা ঘটনা। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায়, প্রচণ্ড বৃষ্টিতে রাস্তার ধারে মানুষের সঙ্গে একই ছাদের নিচে আশ্রয় নিয়েছে একপাল হরিণ। তাদের কারও মধ্যে কোনো ভয় নেই, সংশয় নেই, অবিশ্বাস নেই। যেন এমনটি হতেই পারে!

জানা গেছে, ঘটনাটি জাপানের নারা পার্কের। সেখানে ভারী বৃষ্টির সময় রাস্তার ধারে ঘুরে বেড়ানো একদল বন্য হরিণ এভাবেই মানুষের পাশে আশ্রয় নেয়।

Wild sika deer in Nara, Japan, taking shelter with humans they trust during a thunderstorm. I’m going to store this video & view it whenever I want to remind myself how the world SHOULD be… #WorldNatureConservationDay pic.twitter.com/wYKalbMUAC

১৮৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত পার্কটিতে ১ হাজার ২০০টিরও বেশি বন্য সিকা হরিণ উন্মুক্ত ঘুরে বেড়ায়। পর্যটকদের হাত থেকে খাবার খেতে অভ্যস্ত তারা। ফলে মানুষের কাছাকাছি আসতে তারা ভয় পায় না বললেই চলে। হরিণগুলোকে জাতীয় সম্পদ মনে করেন জাপানিরা।

ভিডিওটি শেয়ার করে ভারতের শিল্পপতি আনন্দ মাহিন্দ্রা লিখেছেন, আমি এটি সংগ্রহে রেখে দিতে চাই। আমি নিজেকে মনে করিয়ে দিতে চাই, পৃথিবী আসলে কেমন হওয়া উচিত।

Nara Park, Japan is home to over 1200 wild sika deer. This clip captured by Kazuki Ikeda in March 2020 shows some of them relaxing by cherry blossom trees when the park was closed to tourists due to the pandemic



